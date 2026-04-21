Pesadilla para Leicester: desciende a tercera categoría 10 años después de ganar la Premier League

Leicester sufrió este martes un segundo descenso consecutivo y jugará la próxima temporada en la tercera categoría del fútbol inglés, diez años después del título en la Premier League logrado por los Foxes con Vardy, Mahrez o Kanté.

El empate 2-2 en casa contra el Hull City este martes envía oficialmente al Leicester City a la League One (D3), una categoría que solo disputó en una ocasión en el pasado, durante la temporada 2008-2009.

Con 42 puntos, los Foxes ya no pueden matemáticamente superar al actual primer equipo fuera del descenso, el Blackburn Rovers (21.º, 49 puntos), a dos fechas para el final. Se unen así al Sheffield Wednesday, colista del Championship, descendido ya en febrero tras haber sufrido una sanción de dieciocho puntos.

La pesadilla del Leicester no para: un nuevo descenso a su historial. Foto: Getty Images

Al Leicester también le han retirado seis puntos por infracciones financieras cometidas en el pasado. Pero incluso sin eso, su temporada ha sido especialmente dolorosa, con solo once victorias en 44 jornadas, bajo las órdenes de tres entrenadores distintos, contando al interino Andy King.

Se trata de un tercer descenso en cuatro temporadas para el club del centro de Inglaterra, que bajó de la Premier League en 2023 y 2025.

La caída es espectacular para el campeón de Inglaterra de 2016, cuartofinalista de la Champions League la temporada siguiente y ganador de la Copa de Inglaterra hace cinco años, ante el Chelsea de Thomas Tuchel en la final de la edición de 2021.

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En la otra punta de la clasificación, el Coventry, entrenado por Frank Lampard, se proclamó campeón del Championship al vencer el martes al Portsmouth (5-1), cuatro días después de haber asegurado el ascenso a la Premier League.

Tonight’s result confirms our relegation to Sky Bet League One. pic.twitter.com/IsmoQbPOru — Leicester City (@LCFC) April 21, 2026

“El resultado de esta noche confirma nuestro descenso a la Sky Bet League One”, escribió Leicester por medio de sus redes sociales, despertando todo tipo de reacciones entre la prensa y los aficionados.

*Con información de AFP.