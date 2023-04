¿Nataly Umaña habló con Dios? La actriz aseguró que vivió un milagro

Fue en el programa de entretenimiento La Red, donde la actriz nacida en Ibagué, Nataly Umaña, abrió su corazón y aseguró que vivió un milagro. Todo se dio porque ella tomó la decisión de hacer el llamado ‘ayuno de Daniel’ durante 21 días.

Este se basa en lo que está escrito en la Biblia (Daniel 9,3), y desde la experiencia de lo que él vivió, se trata de una dieta estricta. “Por esos días solo comes frutas, verduras y granos y cuando lo hago es con una oración muy fuerte”, sostuvo la actriz.

Nataly Umaña - Foto: Captura de pantalla de YouTube

Ella dijo que inicialmente su decisión fue porque recibió un libro como regalo de su padre donde le mostraba diferentes oraciones sin saber que más adelante esto le traería grandes cambios para su vida. “Coincidencialmente como a los 15 días de esos 21 de ayuno, me llaman y me dicen que mi hermana, Liliana, está en coma”, aseguró.

En medio de la conversación en el programa, la ibaguereña contó que todo ocurrió como en las películas puesto que su hermana no contestaba las llamadas, estaba un poco perdida y eso no era normal en ella, así que una de sus amigas decidió ir hasta su casa y al cansarse de golpear decidió tumbar la puerta encontrándola en el piso tirada.

Tras esta situación que se encontraba pasando y con la profunda tristeza de saber que su hermana estaba en ese estado, Nataly se pegó a la fe y con más fuerza oraba, “yo estaba viviendo en México y empecé a orar mucho; cuando un día me estaba sirviendo el almuerzo, pero estaba sin pensar en oración, cuando llegaron estas palabras a mi, pero muy claras y decían: ‘Liliana no se va a morir, va a vivir y va a tener una familia’”.

Nataly Umaña aseguró que fue tan claro el mensaje que a los pocos meses su hermana ya estaba recuperada y había contraído matrimonio. “Para mí fue Dios, y me pareció muy lindo porque fue una respuesta inmediata, no fue que me dijo eso y al año mi hermana se levantó del coma y como a los 4 años se casó, no, fue todo muy inmediato”, contó.

Cabe recordar que la famosa, oriunda de Ibagué, Tolima, es recordada por su participación en producciones como ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, ‘Los Reyes’, ‘Zona rosa’, ‘El cartel’, ‘La imperdonable’, ‘Por amar sin ley’, entre otras.

Aunque durante mucho tiempo su carrera artística parecía ir por buen camino, Nataly Umaña fue una de las actrices que más se vio afectada durante el encierro causado por la pandemia del covid-19, temporada en la que varios proyectos quedaron en pausa y la incertidumbre se apoderaba de millones de personas.

Nataly Umaña pasó un duro momento durante la pandemia - Foto: DIANA REY MELO

A raíz de esta situación, la actriz empezó a luchar contra la ansiedad y depresión, trastornos que afectaron notablemente su salud mental y estabilidad emocional. “Estuve seguramente depresiva pero no lo sabía, que me acostara y que llorara todo el día, no, nunca lloré pero si de pronto me empezó a dar duro la realidad del mundo”, expresó hace unos meses en entrevista para el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’.

“Me hizo cuestionar muchísimas cosas y dentro de esas una pregunta, ¿será que vale la pena vivir?”, agregó en dicho medio al recordar la mala jugada que le hizo pasar el confinamiento a pesar de tener la compañía y el apoyo incondicional de su esposo, el también actor colombiano Alejandro Estrada.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada. Foto: Diana Rey Melo - Foto: DIANA REY MELO

Sin embargo, la pareja de actores son una de las más estables de la farándula nacional y a través de sus redes sociales suelen compartir cómo llevan su relación y reciben muchos mensajes de admiración por el tiempo que han compartido juntos.