Evaluna y Camilo celebraron el primer año de Índigo con un tierno video

Camilo y Evaluna son una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento. Como todos los famosos, tienen sus fans y detractores. Quienes los admiran aseguran que son la pareja ideal porque no dudan en ningún momento demostrarse su amor en público, como cuando el intérprete de Vida de rico se presentó en el festival Viña del Mar. El monteriano pidió que su reconocimiento se lo entregara su esposa.

Quienes les tiran hate en las redes sociales afirman que son una pareja muy empalagosa y consideran que no puede haber una relación en la que todo el tiempo se esté feliz. Para ellos no es normal ver a una pareja demostrarse amor cada instante, como cuando una relación apenas está comenzando.

La pareja suele compartir parte de su vida con los seguidores . - Foto: Instagram

El año pasado les dieron a sus fans la gran sorpresa de que su bebé, Índigo, llegaría al mundo. No se sabía si era un niño o una niña, o por lo menos eso fue lo que le dieron a entender a los medios de comunicación, pues varios portales aseguraban que ya el sexo de la bebé era de conocimiento de los Montaner, clan al que se sumó Camilo.

Mucho se especuló sobre este nacimiento, pero por fin llegó el día y todos se enteraron de que Índigo era una niña. Las salas de redacción de entretenimiento buscaron a toda costa imágenes exclusivas del parto, que fue en casa, y que la familia no quiso compartir. Ya después salieron algunas imágenes, pero en ninguna se veía el rostro de Índigo, como hasta la fecha.

Camilo Echeverry le canta y le baila a su pequeña bebé Índigo. - Foto: Instagram @evaluna

Ya ha pasado un año de todo ese revuelo y Camilo y Evaluna le dedicaron un emotivo video a su hija por esos 365 días que lleva en el mundo. “Quiero que sepas que he decidido no tomarme en serio el hecho de que esquives algunos de mis besos porque, probablemente, mis bigotes sean demasiado puntiagudos para esa carita nueva que tienes y que hasta el día de hoy no ha conocido puchero de tristeza”, fueron las palabras con las que empezó el video que ha conmovido a los seguidores del cantante.

En un arranque de franqueza reconoció que no todo el tiempo le podrá garantizar a su hija que todos los momentos que viva serán felices, pues también tendrá que sortear situaciones complicadas a las que todos los seres humanos están expuestos.

“No te podemos prometer que sea así para siempre porque si hay algo que no queremos ser es esos papás que protegen para siempre a su hija de la tristeza, del miedo, de la rabia. No, nosotros queremos que sientas lo que sea que tú tengas ganas de sentir, que la vida te impacte, te atraviese, te despeluque y te siga dando esos corrientazos de emoción tan tuyos. Cuando aprietas tus puñitos y todos tus dientes juntos, como queriendo hacernos saber que no quieres que los momentos se terminen nunca”, se le escucha decir al monteriano.

En su emotivo discurso que va acompañado de unas imágenes de Índigo en las que no se le ve el rostro, también resalta que tanto él como Evaluna le prometen a la bebé que estarán ahí con ella sintiendo. “Ya sé porque es que no vas a recordar nada de esto cuando crezcas… porque estás tan ocupada exprimiendo la vida aquí y ahora que no te queda tiempo para guardar memorias para volver a visitarlas en el futuro. Yo quisiera ir por ahí como tú, Índigo, sin pasado, sin noción del futuro, queremos ser como tú cada día. Feliz cumpleaños, Índigo”, finaliza el video.

Evaluna Montaner y Camilo dieron la noticia del embarazo a través de un canción. Foto: @evaluna @camilo - Foto: Instagram: @evaluna @camilo

Los mensajes no se hicieron esperar y artistas como Carlos Vives reaccionaron dejándole un mensaje de cumpleaños a la pequeña. Varios de los seguidores de Camilo se mostraron conmovidos y aseguraron que este será un gran recuerdo para Índigo cuando esté mucho más grande.