Sin ropa: Evaluna Montaner revoluciona las redes con foto de Camilo al desnudo

Evaluna Montaner y Camilo son una de las parejas de famosos más asediadas por la prensa y los cibernautas de toda la farándula latina internacional, todo gracias a que los dos son reconocidos a nivel mundial por sus trabajos en televisión y su gran talento en la música, cuyas canciones ya hacen parte de la banda sonora de la vida de las últimas generaciones que han crecido junto a ellos.

Su relación ha sido tan mediática como la de cualquier Kardashian y todo se debe a que tomaron la decisión de casarse a muy temprana edad, siguiendo el mismo ritmo para convertirse en papás y hoy ya cuenta con una familia conformada por ellos y su pequeña hija Índigo, quien a su vez ha sido motivo de discordias porque su nombre y el género que le están manejando los artistas es neutro, para darle la posibilidad a la pequeña de elegir su propia identidad cuando tenga la edad para hacerlo.

Según la prensa internacional este tema ha sido el blanco de discordias entre la misma pareja y la familia Montaner, pues al parecer Evaluna y Camilo aún no concuerdan de todo en el método de crianza de su retoño y el patriarca de los Montaner, Ricardo, no cedió ante la solicitud neutral de los jóvenes y se refiere a Índigo como “ella” y su “nieta”, pronombres que le saltarían la rabia a los cantantes.

Sin embargo, Evaluna se encargó de desmentir cualquier tipo de crisis matrimonial o familiar con un tierno mensaje que le dedicó a su esposo con motivo de su cumpleaños, acompañado de una serie de imágenes que recopila los mejores momentos que han vivido juntos, como su noviazgo, las veces que han compartido escenario juntos, sus viajes y hasta el embarazo de la venezolana, que se dio en su propia casa y el paisa estuvo en todo momento dándole apoyo.

“Mi esposo mío. El papá de mi hija. Mi mejor amigo!! Estás cumpliendo años y no sé qué te puedo decir que sea suficiente para que sepas lo que siento por ti. Simplemente te diré que es un privilegio amarte y ser amada por ti. Es un privilegio poder compartir este día contigo otra vez. Primer cumple donde te despierta la palabra ‘papá’ y eso es un sueño hecho realidad para mí. Te amo cada día más. Feliz cumple maibeibi🤎”, escribió la artista.

Pero todo esto pasó de ser tierno a tomar un tono oscuro y candente, pues la última foto que publicó Evaluna en su post muestra a Camilo como Dios lo trajo al mundo, completamente desnudo y de espalda, dejando toda su parte posterior al aire, postal a blanco y negro que despertó diferentes reacciones entre los seguidores de la cantante y actriz.

“Tiene buena cola y nunca me había dado cuenta”. “Evaluna sí sabe como alegrar a la Tribu y no es nada envidiosa”, “Ahora una igual, pero de frente”. “Ya le conocí las nalgas a Camilo, entonces podré dormir en paz”, “Sí, se agradece la última foto, hahahaha, pero más poder ser testigos de una parte de su gran amor. ❤️”. “Levante la mano ✋🏼 y ponga un me gusta el/la que vio todas las fotos rapididito para llegar a la última… 😂. Gracias Eva 🌙”, son algunos de los mensajes que los más de 21 millones de seguidores le dejaron a Evaluna.

Por su parte, el colombiano estuvo dichoso celebrando su cumpleaños por primera vez montado en un escenario cantando éxitos como Manos de tijera, Vida de rico y Tutu, dándole uno de los mejores shows a sus fanáticos de Perú, país donde estuvo acompañado de Evaluna y todo su equipo de trabajo. “Te amo @evaluna me haces sentir en el pico del Everest, pero sin el frío de estar ahí”, escribió Camilo en su publicación, con fotos de su concierto y su celebración.