‘Metal Gear Solid Delta’: Snake Eater presentó su primer tráiler y prepara debut; ya hay fecha para el lanzamiento

Por otra parte, Xbox también ha mostrado nuevas imágenes de Bleach Rebirth of Souls , el juego de lucha en 3D desarrollado por Bandai Namco que llegará a principios de 2025, y de Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land , un nuevo juego de la saga Atelier. En esta nueva entrega, que llegará a Xbox Series PC, Nintendo Switch y PS5 el 21 de marzo del próximo año, los jugadores podrán explorar un mundo abierto para descubrir los misterios de la protagonista, Yumia.

Además de todo ello, Xbox ha dado a conocer otros juegos que estarán disponibles con Game Pass. Algunos de estos títulos son Tanuki Pon’s Summer, Threads of Time, We Love Katamari Rerroll+ Royal Reverie y All You Need is Help, entre otros.