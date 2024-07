Nintendo le planta cara a la Inteligencia Artificial y toma drástica decisión respecto a sus futuros videojuegos

La Inteligencia Artificial ha ganado relevancia con el paso del tiempo en los diferentes campos, y el mundo de los videojuegos no es ajeno al mismo.

Es por esto que son varias las compañías desarrolladoras de videojuegos que ya utilizan esta tecnología para diferentes fines, como es el caso de la gigante Microsoft, empresa que trabaja en un asistente virtual para consultar dudas de soporte de los usuarios.

No obstante, la mayor controversia se concentra en la IA generativa, por lo que los fans de Nintendo se preguntaban sobre si utilizará este tipo de inteligencia, por lo que Shuntaro Furukawa, CEO de Nintendo, fue tajante con su respuesta: No.

La IA generativa genera controversia porque suele utilizar los diseños de otros artistas para crear sus obras. Evidentemente, esto ocurre sin ningún tipo de consentimiento, lo que podría comprometer la propiedad intelectual, algo que Nintendo rechaza categóricamente.

Sin embargo, no todas las empresas comparten la postura de Nintendo. Por ejemplo, Square Enix ha declarado que planea incorporar la IA en sus juegos de manera mucho más intensiva. Claramente, esta tecnología parece destinada a quedarse.

La IA generativa genera controversia porque suele utilizar los diseños de otros artistas para crear sus obras. | Foto: Getty Images

¿Cuál será el tamaño de los próximos lanzamientos de Switch?

La semana pasada, durante un evento en vivo de Nintendo, se revelaron los nuevos títulos que llegarán a la plataforma de juegos de Switch en los próximos meses, incluyendo varios populares entre los gamers de todo el mundo.

El evento, centrado en las novedades que llegarán a Switch en la segunda mitad de 2024 y también en 2025, sorprendió a cientos de fanáticos de la consola de Nintendo con anuncios destacados sobre el tamaño de instalación de estos videojuegos.

Algunos de los juegos que llegarán a Switch son: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (26 de septiembre), Super Mario Party Jamboree (17 de octubre), Mario y Luigi: Conexión Fraternal (7 de noviembre) y Donkey Kong Country Returns HD (16 de enero).

Por ejemplo, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom tendrá un tamaño de 6 GB, algo relativamente bajo en comparación con entregas anteriores. The Legend of Zelda sigue la historia de un héroe llamado Link que debe rescatar a la princesa Zelda y enfrentarse a enemigos y mazmorras para salvar el reino de Hyrule. La nueva entrega en 2D de esta legendaria saga de aventuras se lanzará el 26 de septiembre y se centrará en la misteriosa hada Tri, con escenarios para crear réplicas y resolver puzles.

(Photo by Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El próximo mes también estará disponible para descarga Super Mario Party Jamboree, una nueva entrega del famoso juego de aventuras que incluirá 110 minijuegos, la mayor cantidad de toda la serie. Esta nueva entrega tendrá un tamaño aproximado de 6,5 GB, según el portal especializado en videojuegos Vandal.