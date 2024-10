¿No sabe qué jugar? Conozca el Top 5 de los videojuegos más jugados hoy en Steam

1. Counter-Strike 2: el gigante de los eSports

Counter-Strike 2 se ha consolidado como uno de los juegos más jugados en Steam, con 603.068 jugadores actuales y un impresionante pico de 1.363.872 usuarios conectados en el día. Este juego, que sigue la estela de su predecesor, ofrece una jugabilidad táctica en primera persona que mantiene a los jugadores en vilo. Con su modelo free to play, permite que tanto nuevos jugadores como veteranos se lancen a la batalla sin barreras económicas.

2. Banana: la sorpresa del momento

Otro título que ha capturado la atención de los jugadores es Banana, un juego que ha registrado 404.338 jugadores activos, alcanzando un pico de 417.428. Con su modelo de free to play, Banana permite que los jugadores se sumerjan en una experiencia fresca y divertida sin coste alguno. “ ¡En Banana, haces clic en el plátano para ganar aún más plátanos! Cada 3, obtienes un plátano. Cada plátano también lo crea la comunidad en Discord ” se describe en Steam acerca del juego.

3. Dota 2: la batalla estratégica

Con una sólida base de fanáticos, Dota 2 mantiene su estatus en la lista de los más jugados. Actualmente, cuenta con 291.269 jugadores en línea y ha alcanzado un pico de 604.986 en las últimas horas. Este clásico atrae tanto a jugadores casuales como competitivos. Su modelo free to play contribuye a su accesibilidad, convirtiéndolo en una elección popular entre los entusiastas del gaming.

4. Throne and liberty: un nuevo contendiente

Recientemente lanzado, Throne and liberty está haciendo olas en la comunidad gamer con 220.707 jugadores actuales y un pico de 285.864. Este título, también free to play, ha sido bien recibido, y parece estar en camino de convertirse en un competidor fuerte dentro de la plataforma. La atención que ha captado su jugabilidad y gráficos de calidad promete que THRONE AND LIBERTY seguirá atrayendo a nuevos jugadores.