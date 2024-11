Nueva modalidad de estafa: así ‘saquean’ las cuentas bancarias con solo pulsar una tecla

¿Cómo funciona la nueva modalidad?

Generalmente, se trata de programas dañinos que se instalan en el equipo de la víctima sin que esta lo note, a menudo ingresando a través de correos electrónicos engañosos, ataques de phishing , descargas de programas no confiables o páginas web comprometidas.

Las personas que han sido víctimas suelen recuperar el dinero sustraído, pero esto suele ser un proceso lento y complicado, y en ciertos casos las víctimas podrían no recuperar la totalidad de sus fondos. No obstante, garantizar la seguridad no es solo tarea de las instituciones financieras; los usuarios también deben tomar medidas activas para proteger su información personal.