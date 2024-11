La contraseña que nunca debe usar porque le facilita a los delincuentes el despojo de cuentas bancarias

Entre todas las opciones posibles, existe una contraseña que se lleva el título de “la peor” por excelencia: “123456″ , de acuerdo con un reciente informe de NordPass , gestor de contraseñas. Estos números no solo encabezaron la lista en 2023, sino que también fue la más utilizada en 2020 y 2022.

El problema no solo radica en su popularidad, sino en la falsa percepción de seguridad que tienen los usuarios. Muchos piensan que no serán objetivos de un ciberataque porque creen no poseer información importante, lo que los lleva a subestimar la necesidad de una contraseña fuerte.