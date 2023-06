Pilas con su teléfono: nuevo virus podría dejar en evidencia todo lo que habla y dejarlo sin un peso en sus cuentas bancarias

El malware o “software malicioso”, es un término que se utiliza para describir cualquier software diseñado con intenciones dañinas. El malware puede ser una amenaza significativa en el mundo digital, ya que puede comprometer la seguridad y privacidad de los usuarios, y causar diversos daños a nivel personal y empresarial.

Los peligros asociados con el malware

Robo de información personal: pueden robar información personal y financiera confidencial, como números de tarjetas de crédito, contraseñas bancarias y datos de identificación. Esto puede llevar al robo de identidad, fraude financiero y violación de la privacidad.

Pérdida de datos: algunos tipos de malware, como los virus y el ransomware, pueden dañar o eliminar archivos importantes en un sistema. Esto puede resultar en la pérdida permanente de datos valiosos, tanto a nivel personal como empresarial.

Daños financieros: pueden causar daños económicos significativos. Desde el robo de información financiera hasta la extorsión de rescates, los usuarios y las organizaciones pueden enfrentar pérdidas financieras considerables debido a las actividades maliciosas del malware.

Interrupción de servicios: ciertos software maliciosos están diseñados para interrumpir el funcionamiento normal de los sistemas informáticos y las redes. Esto puede resultar en la paralización de los servicios esenciales, pérdida de productividad y costos adicionales para restaurar los sistemas afectados.

‘Daam’, el nuevo malware más peligroso para Android

Este software malicioso toma el control completo del teléfono móvil de los usuarios, con el fin de que haga parte de una botnet y de esa forma los ciberdelincuentes podrán grabar sus conversaciones, saber todo lo que hace la persona, acceder a sus apps (bancarias, de fotos, de trabajo) y utilizar su celular para hacer más ataques informáticos, por ejemplo tipo DDoS.

La gran preocupación de este nuevo malware es que cuenta con la capacidad de ocultarse de los antivirus actuales, camuflándose como una aplicación normal para causarle daño a los usuarios.

Según explican los expertos en tecnología, ‘Daam’ es capaz de registrar las teclas introducidas en un teléfono, recopilación del historial de llamadas, mensajes y navegación, hacer capturas de pantalla, acceder a cualquier tipo de aplicación, otorgar o quitar permisos, etc. Es decir, tiene un completo poder sobre el smartphone.

Por otro lado, el gran problema es que este virus no solo toma el control de todo lo que la persona hace, sino que también convierte el celular en una botnet completa para atacar a otros servicios.

Así las cosas, este malware es de los más completos que existen hasta el momento. Por ahora, se está distribuyendo en India a través de tiendas de aplicaciones de terceros que ofrecen aplicaciones de pago de forma gratuita, pero en menos de nada ya estará a nivel mundial.

De acuerdo con lo que han explicado algunos portales de tecnología, es que se ha hecho viral la alerta del gobierno de India, ya que, al parecer, ‘Daam’ no ha salido de dicho país, pero expertos aseguran que más pronto que tarde acabará aterrizando en otros.

Ante este importante aviso, medios especializados recomiendan a los usuarios que estén al tanto de las precauciones como no descargar ninguna aplicación de Google Play que no provenga de un desarrollador muy conocido, no instalar ningún archivo APK descargado por internet si no es de un portal muy seguro y, aunque parece que ‘Daam’ es capaz de ocultarse ante los antivirus actuales, no está de más que los usuarios instalen uno en su teléfono móvil.

Los malware representan una seria amenaza para la seguridad y privacidad en la industria digital. Los diferentes tipos de este virus informático pueden causar daños significativos a nivel personal y empresarial. Sin embargo, al tomar medidas de seguridad adecuadas y mantenerse informado sobre las últimas técnicas de protección, es posible reducir el riesgo y protegerse contra los peligros asociados con estos software maliciosos.