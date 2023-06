Pilas: estas son las aplicaciones que más consumen batería en su celular

Las aplicaciones móviles se han convertido en una parte integral de las vidas de las personas, ofreciendo una amplia gama de servicios y entretenimiento en la palma de nuestra mano. Sin embargo, uno de los desafíos que enfrentan los usuarios al utilizar aplicaciones es el consumo de energía de la batería del celular.

Muchas aplicaciones requieren un procesamiento intensivo para ejecutar diversas tareas y brindar una experiencia fluida. Esto puede implicar el uso de recursos del procesador y de la memoria del celular, lo cual consume energía. Aplicaciones como juegos, editores de fotos y videos, o aplicaciones de realidad aumentada son ejemplos de aquellas que demandan un mayor rendimiento y, por lo tanto, pueden agotar la batería más rápidamente.

Las ocho aplicaciones que revelamos en esta exclusiva investigación podrían dañar irremediablemente tu celular y comprometer tu seguridad. - Foto: NurPhoto via Getty Images

De igual manera, la mayoría de las aplicaciones requieren acceso a internet para funcionar plenamente. Al mantener una conexión activa a través de wifi o datos móviles, utilizan energía para transmitir y recibir datos. Aplicaciones como redes sociales, servicios de streaming y navegadores web, que constantemente actualizan contenido y sincronizan datos en segundo plano, pueden tener un impacto significativo en el consumo de energía.

También, las notificaciones push permiten que las aplicaciones envíen mensajes y actualizaciones en tiempo real a nuestros dispositivos. Sin embargo, mantener la conexión abierta para recibir estas notificaciones requiere energía constante. Cuantas más aplicaciones tengan notificaciones activadas, mayor será el consumo de energía.

Es importante destacar que no todas las aplicaciones tienen el mismo impacto en el consumo de energía. Algunas aplicaciones, como las que están en modo de espera o no requieren una conexión constante, pueden tener un impacto mínimo en la batería. Por otro lado, hay medidas que los usuarios pueden tomar para minimizar el consumo de energía de las aplicaciones, como cerrar las aplicaciones en segundo plano, desactivar notificaciones no deseadas, ajustar la configuración de ubicación y limitar el uso de aplicaciones intensivas en recursos cuando no sean necesarias.

Usar el celular cargando daña su batería. - Foto: Getty Images

¿Cómo saber qué apps agotan la batería de su Android?

Ingresar a los ajustes o configuración de su celular.

Dirigirse al apartado batería.

Buscar la opción llamada ‘Uso de la batería’.

Aparecerá una lista de las aplicaciones que más han gastado la batería de su teléfono, incluso verá el porcentaje.

Algunos teléfonos sufren fallas en la carga de su batería. - Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images

Haga esto para que las aplicaciones dejen de consumir batería en exceso

Si no es una aplicación fundamental, lo recomendable es desinstalarla de tu equipo.

El usuario puede probar borrándola y volviéndola a instalar, también puedes actualizarla.

Si el consumo elevado persiste, usar la opción Forzar detención para que deje de trabajar en segundo plano hasta que vuelva a abrirla.

Errores que ayudan a que la batería dure menos tiempo

Dejar que el equipo se descargue al 0 % y cargarlo al 100 %

Expertos advierten que es un error permitir que la batería del celular se agote por completo y también señalan que no es adecuado recargar la pila al 100 %, puesto que esa costumbre ayudará a que haya un desgaste innecesario en las celdas de energía de la batería y, por ende, se generará un agotamiento prematuro.

La recomendación es procurar mantener la carga de la batería entre un 20 % y 80 %, para que así se prolongue al máximo posible la vida útil de las celdas de energía. De igual manera, se sugiere recargar el celular cuando su energía se encuentre en el 10 % o 15 %; además, se debe desconectar de inmediato el equipo cuando la carga esté supere el 80 %.

Vale la pena destacar que algunos teléfonos inteligentes cuentan con un modo de cuidado de batería que bloquea el flujo de energía hacia la batería cuando la carga se encuentra en el 80 %; gracias a esta opción, el usuario tendrá una ayuda para proteger su equipo.

El ahorro de batería puede llegar a restringir las redes 5G. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Dejar que la batería se recaliente

Generalmente, la temperatura en algunos teléfonos inteligentes se incrementa cuando el equipo está recargando su batería; sin embargo, algunos usuarios no son cuidadosos y exponen su equipo a fuentes de calor externas que pueden dañar seriamente la batería del equipo.

Carolina Ceballos, gerente de Relaciones Públicas de Xiaomi, le indicó a SEMANA que uno de los factores más importantes para lograr que la pila del equipo se mantenga en buen estado es evitar que el teléfono tenga una exposición directa a la luz del sol y a superficies calientes como el parabrisas del carro.

Ceballos advierte que un elevado incremento en la temperatura interna del equipo puede producir una seria falla en los componentes internos.

No dejar el celular cargando conectado toda la noche

Algunos usuarios suelen dejar su teléfono conectado durante toda la noche y este hábito causa que el dispositivo entre en un círculo vicioso de recarga permanente. Esta situación se debe a que el celular comenzará a recuperar energía del tomacorriente cada vez que su carga baje al 99 % y nuevamente cerrará ese flujo de electricidad cuando esté en 100 %.

Este ciclo genera un mayor desgaste en las celdas de la batería y por ende su vida útil también será afectada, por lo tanto, eventualmente la carga durará menos tiempo.