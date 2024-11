Play Station o XBox, ¿qué desarrollador logró más nominaciones a los Game Awards 2024?

¿A qué se debe el favoritismo de Astro Bot y Final Fantasy VII: Rebirth?

Además de estos juegos, como ha detallado la organización en su web, también compiten para obtener el GOTY los títulos Black Myth: Wukong y el DLC Elden Ring: Shadow of the Erdtree , que disponen de un total de cuatro nominaciones cada uno.

En cuanto a los juegos indie, se han nominado los títulos Animal Well, Balatro, Lorelei and the Laser Eyes, UFO 50 y el videojuego español Neva, dentro de la categoría de Mejor Juego Indie. Por su parte, los nominados a Mejor Juego para Móviles han sido títulos como AFK Journey, Pokémon TCG Pocket, Zenless Zone Zero y Withering Waves, además de Balatro.