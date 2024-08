Por este motivo su lavadora tiembla o vibra en un ciclo de lavado; tiene que estar muy alerta

Las lavadoras son un electrodoméstico esencial en el hogar, facilitando una tarea que, de otra manera, sería muy laboriosa. Sin embargo, un problema recurrente que enfrentan muchos propietarios es el temblor o la vibración excesiva durante el ciclo de lavado. Este fenómeno no solo es molesto por el ruido que genera, sino que puede dañar tanto la lavadora como el piso donde se encuentra.

Otra causa común es una instalación incorrecta. Si la lavadora no está correctamente nivelada, se pueden generar movimientos indeseados. La nivelación adecuada asegura que el peso del aparato esté distribuido de manera uniforme en las cuatro patas, evitando así que se tambalee durante el funcionamiento.

Ante cualquier síntoma persistente de vibración, es importante no ignorarlo y buscar la ayuda de un profesional para evitar daños más severos en el equipo o en el hogar. Una lavadora bien cuidada no solo funcionará de manera más eficiente, sino que también ofrecerá una mayor tranquilidad al saber que no causará daños ni molestias innecesarias.