“Hola, soy la Chama. Hola, soy el Pana. Desde hoy los estaremos acompañando con Operación Retuit para compartirles información sobre lo que realmente está ocurriendo en Venezuela. Pero antes de seguir, por si no te has dado cuenta, te queremos decir que no somos reales. Fuimos generados por Inteligencia Artificial, pero nuestros contenidos sí son reales, verificados, de calidad y creados por periodistas”, dicen los avatares en el comienzo del video.