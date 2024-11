¿Por qué se agota tan rápido la batería del celular? Cinco hábitos peligrosos que no sabía

La peligrosa razón por la que no se debe cargar a diario la batería del celular en un vehículo

Hábitos peligrosos que agotan la batería del celular

Una de las principales causas del agotamiento rápido de la batería es el brillo elevado de la pantalla. Los smartphones modernos cuentan con pantallas grandes y de alta resolución, lo que aumenta el consumo de energía cuando el brillo está al máximo. Muchos usuarios no se dan cuenta de cuánto impacto tiene el ajuste del brillo en la autonomía de la batería, especialmente cuando la luz ambiental no lo requiere.

El uso constante de aplicaciones, incluso cuando no se están utilizando activamente, es otro hábito que agota la batería más rápido de lo esperado. Las aplicaciones en segundo plano, como redes sociales, aplicaciones de mensajería, y programas de correo electrónico, siguen funcionando y consumiendo energía incluso cuando no se están utilizando directamente. Esta actividad de fondo puede drenar la batería considerablemente, especialmente si se trata de apps que actualizan contenido constantemente.

Una buena práctica es cerrar las aplicaciones cuando no se están usando. En sistemas operativos como Android o iOS, es posible gestionar las aplicaciones abiertas y forzarlas a cerrarse para evitar que sigan consumiendo recursos. Además, algunas aplicaciones permiten desactivar la actualización automática de contenido, lo cual puede ser útil para ahorrar batería.

Aunque es usual escuchar que es necesario cargar completamente la batería o dejarla llegar a cero de vez en cuando, esta práctica puede ser perjudicial para la salud de la batería a largo plazo. Las baterías de litio, que son las más utilizadas en los celulares actuales, no requieren una carga completa ni una descarga total. De hecho, cargarlas hasta el 100 % o dejar que se descarguen por completo puede afectar su ciclo de vida y hacer que se agoten más rápidamente.

No todos los cargadores y cables son iguales, y usar accesorios de mala calidad o no certificados puede ser una de las principales causas del agotamiento rápido de la batería. Los cargadores baratos o incompatibles pueden no proporcionar la cantidad adecuada de energía que necesita el dispositivo, lo que puede generar una carga lenta o incluso daños a la batería.