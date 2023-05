¿Qué hacer cuando el teclado USB del computador no funciona?

El computador de mesa tiene un elemento funcional y es el teclado. Esta herramienta se adhiere al ordenador o CPU mediante una conexión USB, luego se sincroniza y, enseguida, se puede escribir mientras aparecen las letras en la pantalla.

Incluso, cuando el teclado de un computador portátil no sirve, se puede optar por conectarle un teclado USB y seguir aprovechándolo.

El modelo y la marca del computador puede incidir en su vida media o útil. - Foto: Getty Images

De acuerdo con el blog tecnológico Quonty, puede pasar que el teclado sea infravalorado y quienes lo utilizan no le saquen la máxima potencialidad, en especial a las teclas de la primera línea que tienen una F y están acompañadas de varios números del 1 al 12.

Los conocedores del tema explican que cada una de las teclas con la letra F tienen una función de terminada: F1 abre una ventana de autoayuda, F2 permite cambiar nombre, F3 abre el menú de búsqueda, F4 junto a la tecla ALT cierra un programa o una página, F5 refresca la pantalla o recarga el sitio, F6 se dirige a la URL del navegador, F7 abre una ventana emergente que revisa tanto la ortografía como la gramática, F8 abre el modo a prueba de fallos, F9 abre una presentación en Corel Draw, F10 permite acceder a la barra de navegación, F11 activa el modo pantalla completa y, por último F12 sobre documentos de Word o Excel permite la función de ‘guardar como’.

En resumen, el teclado trae consigo varios secretos que pueden ser aprendidos, pero también pasa que no siempre funciona correctamente e incluso parece inservible. Para estos casos, antes de considerar cambiarlo o desecharlo, es posible probar algunos consejos.

Alternativas para el teclado USB

Teniendo en cuenta recopilaciones del sitio web Hard zone, el hecho de que el teclado del ordenador deje de funcionar puede generar molestias, por lo que si pasa en un momento en el que se necesita con urgencia se debe optar por dar uso a la herramienta de teclado en pantalla que tiene Windows, la cual activa un keyboard virtual en el monitor.

Así mismo, puede tratarse de un problema del puerto USB, así que, para ello, hay que cambiar la conexión a otro puerto, que suelen ubicarse tanto al frente como atrás de un CPU.

“Todos los dispositivos USB son Plug & Play, por lo que los puedes conectar en caliente con el ordenador encendido sin ningún riesgo y utilizarlos inmediatamente”, explican los reparadores técnicos.

El hecho de que el teclado del ordenador deje de funcionar puede generar molestias. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De igual modo, se puede probar el teclado en otro PC o consola, ya que no siempre el problema es del teclado, sino que el computador también tiene un tiempo de vida útil determinado y, con el paso del tiempo, tiende a fallar.

Dado el caso en el que lo anterior no funcione, realizar una comprobación de los componentes de Windows. Para ello, se debe abrir la ventana de Símbolo del sistema como Administrador: dar clic derecho en el botón de Inicio y seleccionar Símbolo del sistema (Administrador). Luego de esto, escribir lo siguiente (con el teclado en pantalla) y ejecutarlo con Enter: sfc /scannow.

Si no hay otro problema, el proceso tarda un minuto y habrá una solución automática.

Por otro lado, también se puede hacer una reinstalación del driver si el teclado no funciona. Los drivers son programas o controladores que funcionan entre Windows para garantizar el cumplimiento de tareas, como: impresoras, escáner, tarjeta gráfica etc.

Cuando el teclado de un computador portátil no sirve, se le puede conectar un teclaod de USB. - Foto: Getty Images

Así las cosas, para reinstalar el driver hay que seguir los siguientes pasos, según Hard zone:

Abrir el Administrador de dispositivos (clic derecho sobre Inicio y seleccionar Administrador de dispositivos).

Luego, buscar el apartado Teclados y desinstalarlo haciendo clic derecho y eligiendo más tarde Desinstalar dispositivo .

Después, borrar todo lo que se identifique como «Dispositivo de teclado HID». “Es probable que aparezcan varios de estos elementos con el mismo nombre, así que quítalos todos”.

Una vez hecho, se reinicia el PC.

En efecto, al volver a Windows, el ordenador intentará detectar otra vez el teclado e instalará su driver correspondiente de forma automática.

Para finalizar, no está de más aconsejar limpiar el puerto USB y el teclado. Si todo lo anterior no funciona, los conocedores del tema no descartan que el teclado esté roto y deba ser cambiado o remplazado.