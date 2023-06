Regresa el horror: revelan el espeluznante tráiler de Silent Hill: Ascension

Genvid entertainment y Konami han revelado un nuevo tráiler de la próxima entrega que llegará a la saga de Silent Hill, reconocido título de terror que se desarrollan en un mundo de pesadilla que es habitado por monstruosos seres.

Se trata de Silent Hill: Ascension, experiencia interactiva de streaming que se desarrollara a través de varios personajes principales que provienen de diferentes lugares del mundo y que serán atormentados por nuevos y aterradores monstruos.

Acechando en las sombras, estas criaturas amenazan con consumir a personas y pueblos enteros, mientras arrastran a sus víctimas a una oscuridad llena de horrores reprimidos.

Debido a que se trata de una historia interactiva la comunidad tendría participación en el desarrollo de una trama que contaría con los elementos de horror psicológico que siempre han estado en la franquicia.

De acuerdo con Konami, Silent Hill: Ascension tendrá las siguientes características:

Un amplio grupo de personajes nuevos, monstruos y escenarios en donde se desarrollará la historia

El sistema interactivo en tiempo real de Genvid podría permitir que millones de personas ayuden a los personajes a sobrevivir y así cambiar su destino, mientras se desarrolla una narrativa nueva.

Gráficos de alta fidelidad que se transmiten en dispositivos.

Finalmente, Konami indicó que en los próximos meses se revelarán más detalles sobre la nueva apuesta que está inspirada en la saga de juegos de horror.

Cabe destacar que recientemente la marca japonesa confirmó que está trabajando en una nueva edición de uno de los juegos más queridos por los fanáticos de la franquicia de Metal Gear.

En el marco del PlayStation Showcase se revelaron imágenes de Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, título que está siendo desarrollado por Konami y representa una versión actualizada de Metal Gear Solid 3: Snake Eater, juego que originalmente salió en 2004 para PlayStation 2.

Esta entrega permitiría a una nueva generación de jugadores revivir la historia sobre el origen del ‘Big Boss’ y cómo se desarrollaron los eventos iniciales de la saga Metal Gear, la cual fue creada por Hideo Kojima.

Este título sería lanzado entre septiembre y diciembre de 2023, sin embargo, no será una entrega exclusiva para PlayStation 5. El juego estará disponible para PS5, Xbox Series X|S y Steam.

Durante el evento de PlayStation también se reveló el primer gameplay de Spider-Man 2, el cual expuso cómo serán los combates junto a los nuevos movimientos que el héroe arácnido tendrá al usar su traje negro con el simbionte.

En Spider-Man 2 los jugadores podrán usar los poderes del simbiote negro. - Foto: Oficial de PlayStation / Tomada del Blog oficial de PlayStation

PlayStation también confirmó los rumores que apuntaban al lanzamiento de Alan Wake II el próximo mes de octubre, y adelantó que será el día 17 de ese mes cuando se podrá jugar a este videojuego en su consola de última generación, PlayStation 5 (PS5).

Mando DualSense de PlayStation 5 (PS5) SONY (Foto de ARCHIVO) 1/1/1970 - Foto: SONY

Por otra parte, entre los avances dados se destacó el multijugador de batallas Helldivers II, para PS5 y PC; Fairgames, de Haven Studios, un juego de atracos con gráficos realistas que llegará a PS5 y a PC.

De parte de 505 Studios, PlayStation ha mostrado las primeras imágenes de Ghostrunner, un videojuego con aspecto futurista que estará disponible a lo largo de 2023 tanto para PC como para PS5.

Agregado a ello, se ha presentado Phantom Blade 0, de Cruelman Studios, con un ‘gameplay’ de samuráis que presenta varios escenarios, como exteriores de templos abandonados, que únicamente estará disponible para PS5, aunque no ha señalado cuándo llegará.

De los creadores de Abzu, PlayStation ha adelantado Sword Of The Sea. Se trata de un videojuego dirigido a su plataforma más nueva e inspirado también en la naturaleza, en el que su personaje principal interactúa con el espacio haciendo skate por dunas y olas.

PlayStation también ha dado más pistas sobre Final Fantasy XVI, aunque no ha avanzado ningún demo. Únicamente, ha confirmado que se podrá jugar en junio 2022 y que estará disponible para PS5.

Final Fantasy XVI será la entrega más oscura y ambiciosa de la saga. - Foto: Facebook oficial Final Fantasy XVI

Otros de los títulos comentados en este evento retransmitido a nivel mundial han sido Revenant Hill, que aterrizará en PS4 y PS5 en junio 2023, mismo mes para el que se espera el lanzamiento de Street Fighter 6 y Tower Of Fantasy.

Dragon’s Dogma II de Capcom y Five Nights at Freddy’s Hell Wanted 2 estarán disponibles también a finales de 2023, mientras que Marathon, lo nuevo de Bungie, no tiene fecha de salida. Concord, por último, se podrá jugar tanto en PS5 como en PC, aunque tampoco se ha adelantado cuándo.