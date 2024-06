Reseña | Elden Ring: Shadow of the Erdtree, una expansión que redefine lo que debe tener un DLC

Hidetaka Miyazaki y su equipo en From Software lo han hecho de nuevo, tras haber revolucionado la fórmula de la saga ‘souls’ con Elden Ring. Ahora han llevado las cosas a un nuevo nivel con una expansión que no solo amplía el vasto mundo abierto del juego, también agrega que elementos que enriquecen la experiencia del jugador.

El DLC ‘Shadow of the Erdtree’ no solo llega como una extensión desafiante de Elden Ring , también brinda una experiencia mucho más profunda con una gran cantidad de secretos y otras sorpresas.

Elden Ring recibe un DLC llamado 'Shadow of the Erdtree' | Foto: Bandai Namco

¿Qué se van a encontrar los jugadores con el DLC Shadow of the Erdtree?

Mayor exploración y mejor diseño de niveles

Los jugadores de Elden Ring ya pueden acceder al DLC llamado 'Shadow of the Erdtree' | Foto: Bandai Namco

Dificultad se mantiene

‘Shadow of the Erdtree’ no decepcionará a los que buscan una experiencia desafiante y casi frustrante, esta expansión exige que los jugadores hayan derrotado a ‘Radahn’ y ‘Mohg’, además se recomienda tener un personaje con un nivel de al menos 130 y armas mejoradas a +10. Por lo tanto, este es un desafío no es apto para novatos.