Sam Altman, de OpenAI, dice que no está “tan preocupado” por influencia de Elon Musk en el gobierno de Trump

Sam Altman, director general de OpenAI, se mostró poco preocupado por la influencia que Elon Musk podría tener sobre el próximo gobierno del presidente electo de EE. UU., Donald Trump. En una conferencia organizada por The New York Times , Altman abordó las tensiones entre él y Musk, especialmente tras un litigio en curso relacionado con la dirección de OpenAI.

Según Altman, aunque podría estar equivocado, no cree que Musk utilizaría su poder político para perjudicar a sus competidores, argumentando que sería “profundamente antiestadounidense” hacerlo.

Altman resta importancia a la influencia de Musk en el gobierno de Trump

Altman comentó en una conferencia del periódico The New York Times el miércoles que “puede ser que termine estando equivocado”, pero cree firmemente que Musk hará lo correcto.

“Sería profundamente antiestadounidense usar el poder político, en la medida en que Elon lo tiene, para perjudicar a tus competidores y favorecer tus propios negocios”, dijo Altman. “Y no creo que la gente lo toleraría. No creo que Elon lo haría”.

| Foto: Getty Images via AFP

Sam Altman aseguró que no está "tan preocupado" por el papel de Musk en el futuro gobierno de Trump. | Foto: Getty Images via AFP

La batalla legal con The New York Times por derechos de autor

Altman también abordó otra demanda pendiente contra OpenAI por parte de The New York Times, anfitrión de la cumbre DealBook del miércoles de líderes empresariales y políticos.

Altman confía en que Musk no usará su poder para perjudicar a sus competidores, incluso en el gobierno de Trump. | Foto: AFP

“Mira, no creo en aparecer en la casa de alguien más como invitado y ser grosero, pero diré que creo que The New York Times está del lado equivocado de la historia en muchos aspectos”, señaló Altman al periodista Andrew Ross Sorkin del Times durante la entrevista en el escenario el miércoles.