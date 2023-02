Se acabaron los videos largos en YouTube: esta herramienta le hace un resumen escrito con lo más importante

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Hay videos demasiado largos que, pese a que son relevantes, no logran enganchar a quienes los consultan.

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

YouTube es la plataforma de videos más descargada del planeta; allí, los usuarios encuentran música, recetas, tutoriales, charlas, cursos, y otra infinidad de recursos para su entretenimiento o para su educación; sin embargo, hay algunos videos que, pese a ser interesantes para quién los consulta, suelen ser demasiado largos, razón por la que no son consumidos, en su totalidad, dentro de la plataforma.

Ahora, con el desarrollo de diferentes inteligencias artificiales, hay una que se dedica, específicamente, a realizar un resumen de aquellos largos clips que viene así desde su origen o que se extienden por cuenta de los anuncios publicitarios que YouTube les introduce y que no se pueden saltar.

Dicha herramienta analiza el video por usted y le presenta un resumen organizado teniendo en cuenta las partes más importantes del material. Solo basta con ingresar a Summarize.tec, copiar la url del video y luego solo tendrá que esperar a que la plataforma le presente un resumen escrito de toda la información que analizó.

Algunos videos son tan largos que las personas que los consultan no los logran ver en su totalidad. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Seguramente habrá quienes consideren que las líneas entregadas son muy cortas o no contienen toda la información necesaria; sin embargo, la herramienta presenta una opción llamada ‘Leer un resumen más extenso’, allí usted podrá identificar diferentes marcas de tiempo para que relacione lo presentado de forma escrita con la parte donde el video lo explicó lo citado.

Tenga en cuenta que esta tecnología aún está aprendiendo y es posible que no funciones con todos los enlaces que usted copie y pegue, por lo que en algunas ocasiones le aparecerá un mensaje de error.

La página está en inglés, pero ha sido diseñada para traducir videos en cualquier idioma, algo bastante útil para quienes suelen consultar fuentes en diferentes países. Los textos finales son entregados en inglés y quienes la han utilizado recomiendan utilizar la herramienta de traducción que ofrece esta misma inteligencia artificial, o copiarlo y pegarlo en el traductor de Google, el cual funciona muy bien.

La inteligencia artificial está potenciando otras tecnologías. - Foto: Getty Images

¿Cuánto costaría tener todas las plataformas de streaming en Colombia?

Muchas veces la película o serie que la persona quiere ver no está en la plataforma que está pagando y sí en otra que no tiene. Por lo que comienzan las cuentas para saber si valdría la pena pagar una plataforma de streaming más. Sin embargo, el 2023 y la inflación ha hecho que esto no sea una decisión sencilla. Por lo que un gasto más siempre representa un problema en momentos de crisis.

A pesar de esto, vale la pena analizar los precios de todas las plataformas y saber cuánto le costaría a una persona en Colombia pagar por tener todos los servicios de streaming y así tener garantizado todo el contenido que se desea. Algo que hace mucha gente en el país y en el mundo. A este tipo de personas normalmente se les recomienda no pagar servicio de cable tradicional para ahorrar dinero de alguna manera.

Para esto hay que analizar el valor de cada servicio de streaming básico. Es decir, el más económico, sin pensar en un plan con más beneficios y recurriendo al plan familiar el cual es el más comprado en cada plataforma. Para lograr saber cuál es el valor mínimo que hay que pagar en Colombia para estar suscrito a todas las plataformas. Estos son los valores de cada una:

Netflix

$26.900 pesos al mes por hasta dos pantallas y cinco perfiles.

Disney+/Star+/Lionsgate+

$49.900 pesos al mes por acceso a las tres plataformas. Cuatro pantallas y hasta siete perfiles.

HBO Max

$19.900 pesos al mes por tres pantallas y cinco perfiles para toda la familia.

Apple TV

$29.900 pesos al mes por acceso hasta a cinco pantallas.

Crunchyroll

$14.900 pesos al mes por acceso a cuatro dispositivos, pero solo un perfil.

Amazon Prime Video

$20.600 pesos al mes por acceso a tres pantallas al mismo tiempo.

Paramount+

$13.900 pesos al mes por acceso a tres pantallas al mismo tiempo.

YouTube Premium

$26.900 pesos por mes por cinco perfiles con los beneficios de Premium.

Netflix es la compañía líder dentro del mercado de las plataformas de streaming. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

A estos servicios se les pueden sumar otros dos servicios que suelen pagar los colombianos para consumir vía straming. Se trata de Spotify ($19.900), aplicación para escuchar música, y Win Sports + (32.900 desde un dispositivo diferente a TV), el servicio exclusivo que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano.

Y aunque seguramente habrá un servicio, o varios, que cualquier persona sacaría para reducir gastos o porque simplemente no ofrece ningún contenido que le interese, para efectos del ejercicio es importante conocer que si alguien quiere pagar por todos los servicios de streaming en Colombia, tendría que pagar un total de $228.800. ¿Vale la pena? Esa respuesta debe darla cada persona.