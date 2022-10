Se cansó de que sus padres le pidieran tener novia y con inteligencia artificial se inventó una

Gracias a sus conocimientos en programas de diseño, logró que sus padres no le preguntaran más por su pareja.

La inteligencia artificial ha significado una solución positiva para ciertos desafíos tecnológicos; sin embargo, hay algunos campos en los que no llega a satisfacer plenamente a quienes deciden implementarla, por lo que es una materia que aún sigue en estudio y sigue en constante evolución.

Sin embargo, hay algunos casos de éxito que son bastantes curiosos y que se viralizan rápidamente gracias al Internet; uno de estos ejemplos es el del fotógrafo Unmesh Dinda, quien explicó su caso de forma bastante particular en su propio canal de YouTube.

Este hombre, experto en manejar programas de diseño y retoque fotográfico, mezcló sus habilidades con la inteligencia artificial para dar solución a un problema familiar que lo aquejaba: la constante petición de sus padres para que les presentara a su novia.

Dinda no tiene novia y parece que no está en sus planes, pero eso no parecía satisfacer a sus papás, quienes le preguntaban, muy seguido, por quién era la duela de su corazón. Cansado de la situación, recurrió a su experiencia en el campo tecnológico y creó una novia virtual que finalmente se la presentó a sus progenitores.

Para lograr su objetivo, el experto diseñador recurrió a un software llamado Piximperfect, y en su canal de YouTube explicó cómo logró su objetivo.

“Si tus familiares están más preocupados que tú porque te cases, debes enviarles una foto como esta. Esto los mantendrá preguntándose por un tiempo”, dijo el diseñador al comenzar su publicación en YouTube.

Este programa trae una herramienta llamada DALL-E con la que el artista logró llenar su ‘vacío emocional’; luego de que cargara una foto a la plataforma y borrara una parte de la imagen, con un mensaje de texto le indicó al software que le creara una pareja.

“Hombre con novia”, fue el comando que le dio al programa de diseño para lograr su objetivo. En su video advirtió que aunque la herramienta cumplió la orden, aún no es capas de generar rostros humanos totalmente reales, por lo que fue necesario recurrir a otros programas de diseño para darle los toque finales a su invención.

Finalmente, Dinda pudo enviarle las fotos a sus familiares, quienes, al juzgar por los resultados de las imágenes, habrían resultado convencidos que su hijo consiguió una novia que lo acompaña en sus viajes por el mundo.

El hombre que formó familia con una muñeca de trapo

Un caso similar al de Dinda lo protagoniza un colombiano, quien publicó su historia de amor con una muñeca de trapo en redes sociales y se viralizó rápidamente.

Bajo el usuario en TikTok Montbk5959, el hombre comparte con sus seguidores su vida diaria al lado de Natalia, la muñeca con la que sostiene una relación amorosa, de quien asegura estar completamente enamorado.

A miles de seguidores en las redes sociales les cuesta entender la situación amorosa de Cristian (Montbk5959), algunos aseguran que es una broma, sin embargo, el hombre parece estar completamente enamorado de su muñeca llamada Natalia.

Por medio de una de sus publicaciones en TikTok, el hombre confirmó que tiene 27 años y que debido a que se le estaba haciendo tarde para conseguir pareja, tomó la decisión de empezar una relación con Natalia.

Además, Cristian tomó la decisión de agrandar la familia, por lo que tiene dos hijos (también muñecos) con quienes sale a pasear, corrige en los momentos que se portan mal y pasan momentos junto a su pareja.

En una entrevista para el canal de YouTube, Daniel GTZ, Cristian asegura que lleva 8 meses de relación con su muñeca.

“Esto yo lo hice porque soy de malas para las mujeres de verdad, las de carne y hueso, he tenido muchos problemas y ellas se fueron con otros hombres (...) esto lo hice por mí, para no quedarme solo”, aseguró el hombre.