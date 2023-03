The Last of Us Parte I para PC se estrena con varios problemas y Naughty Dog dice que lo seguirá intentando

Cientos de jugadores han reportado una serie de problemas en el videojuego para PC The Last Of Us Parte I, que se ha estrenado este martes y que ha registrado fallos en sus gráficos, incluso en los equipos más avanzados.

The Last Of Us (TLOU) es un videojuego creado por Naughty Dog que hasta ahora era exclusivo para PlayStation y que, ante el éxito del título y las peticiones de los jugadores de llevarlo al ordenador, la desarrolladora decidió lanzarlo para este dispositivo.

Si bien tenía planeando lanzarlo el día 3 de marzo, el estudio anunció en febrero que lo retrasaría hasta el 28 del mismo mes para “garantizar” que esta versión estuviese “a la altura” de las expectativas de los usuarios.

Escena de un tiroteo en The Last of Us Parte 1 en PlayStarion 5. - Foto: PlayStation / Tomada del Blog oficial de PlayStation

En el estreno, que sí se ha producido en la fecha anunciada entonces, se han registrado problemas relacionados con los controladores de gráficos y otros incidentes, según han reportado algunos usuarios a través de redes sociales.

Naughty Dog ha publicado un comunicado que refiere estos errores, en los que ha asegurado estar investigando para darles solución. Concretamente, el juego muestra dificultad al cargar sombreadores —un tipo de mejora gráfica para un aspecto más realista—, una acción a la que dedica “más tiempo de lo esperado”, mientras que el rendimiento y la inestabilidad se degradan cuando estos se cargan en un segundo plano.

Por otro lado, los controladores gráficos más antiguos provocan inestabilidad y problemas gráficos, y también es posible que exista una posible fuga de memoria y que el juego no se pueda iniciar aún cumpliendo con los requisitos mínimos del sistema.

La desarrolladora ha comentado que está priorizando las actualizaciones de The Last of Us Parte I, que abordará estos problemas en los próximos parches y que irá informando a los jugadores conforme vaya dando solución a estos fallos.

Curiosamente, semanas previas al lanzamiento del juego el estudio había indicado que estaba haciendo un trabajo muy cuidadoso para garantizar que el título no ofreciera una experiencia decepcionante en los jugadores de PC.

Escena en la que Ellie ve por primera vez a una jirafa en The Last of Us Parte 1. - Foto: Tomada del Blog oficial de PlayStation

“Después del lanzamiento de PC de Uncharted: Legacy of Thieves Collection, centramos nuestros esfuerzos y aprendizaje en la versión de PC de The Last of Us Parte 1. Entre bambalinas, trabajamos para asegurarnos que The Last of Us Parte 1 fuera una experiencia auténtica y satisfactoria para quienes estuvieran jugando en PC.”

Naughty Dog dice que seguirá llevando sus juegos al PC

Naughty Dog, también desarrolladora de la saga Uncharted, decidió combatir una publicación en su blog oficial para celebrar que la primera parte de The Last Of Us ya estaba disponible para los jugadores que en PC.

En dicha publicación la marca aseguró que ha decidido enfocar una gran parte de sus esfuerzos en llevar todos sus juegos a PC, por lo tanto, este anuncio confirma la posibilidad de que las cinco entregas de la saga ‘Uncharted’ tendrían con una versión para computador.

“Compartir nuestras historias y experiencias en PC y en PlayStation 5 es algo que Naughty Dog ha abrazado y que seguirá haciendo de ahora en adelante”, afirmó el estudio en su post.

Joel y Ellie, en la primera entrega de la saga de The Last of Us. - Foto: PlayStation / Tomada del Blog oficial de PlayStation

Además, Naughty Dog indicó que los jugadores de PlayStation 5 y PC deberían estar atentos a las nuevas noticias que próximamente compartirá la marca con la comunidad.

Sin embargo, las primeras impresiones que ha dejado The Last of Us Parte 1 para PC obligarían al estudio a analizar con más detalle su estrategia para el desarrollo y eventual lanzamiento de próximos títulos. Puesto que las fallas en rendimiento podrían afectar considerablemente el buen nombre de juegos que en su momento fueron alabados por los usuarios de PlayStation 3 y PS4.

Con información de Europa Press.