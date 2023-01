- Foto: Tomada del Instagram de The Last of Us

¿Habrá The Last of Us parte 3 gracias al éxito de la serie? Naughty Dog habla del proyecto

El presidente de la desarrolladora de videojuegos Naughty Dog, Neil Druckmann, ha declarado que la creación de la parte 3 para la saga The Last of Us solo se llevará a cabo si consiguen crear una historia “convincente” y ha confirmado que Uncharted 4 ha sido la “pincelada final” de esa franquicia.

Así lo ha trasladado Druckmann en declaraciones recogidas por BuzzFeed, donde, preguntado por el futuro del videojuego The Last of Us, se ha remitido a la próxima entrega prevista, que será una experiencia multijugador.

Según ha detallado, Naughty Dog está trabajando en este proyecto en el que los jugadores podrán vagar por el mundo de The Last of Us con amigos “experimentando la tensión y brutalidad de este mundo”. Además, ha señalado que será una nueva historia y tendrá un elenco de personajes que viven en otra ciudad y aún no se habían conocido.

Escena de una ciudad destruida en el juego The Last of Us Part II. - Foto: Instagram de Naughty Dog

Sin embargo, respecto a si hay previsiones sobre una parte 3 para la saga, el presidente de Naughty Dog ha sentenciado que depende de ellos mismos si quieren continuar o no, porque solo se desarrollará si hay una historia “convincente” que incluya “un mensaje universal y declaración sobre el amor”.

“Si no podemos encontrar algo, tenemos un final muy fuerte con la Parte 2 y ese será el final”, ha apostillado Druckmann. A su vez, ha reflexionado que solo porque algo tiene éxito, ahora aún más con los seguidores de la serie en HBO, los usuarios piensan que hay que hacer una secuela y, según ha trasladado, “ese no es el caso”.

Por otra parte, también se ha pronunciado respecto a otra de las grandes producciones de la compañía. Druckmann ha confirmado que la cuarta entrega de Uncharted ha sido el último juego que producirán de esta saga.

En concreto, ha destacado que Uncharted fue “increíblemente exitoso” y que Uncharted 4 fue uno de sus juegos más vendidos. Pese a ello, ha indicado que están “pasando página” y que, con la última entrega, pusieron la “pincelada final” a esa historia. “Hemos terminado”, ha enfatizado.

No obstante, ha subrayado que Naughty Dog es una desarrolladora “privilegiada” por tener como editor a Sony, que financia sus juegos y apoya los desarrollos. “Nos han apoyado en cada paso del camino para seguir nuestras pasiones”, ha reconocido.

The Last of Us: así puede ‘infectar’ su celular con el peligroso hongo utilizando Google

Gracias a su narrativa y modalidad de juego, el título creado por Naughty Dog cautivó a millones de personas y por ello HBO quiso aprovechar esta popularidad crear una serie basada en la historia del exitoso videojuego. Apuesta que por ahora ha funcionado bastante bien, considerando que en el día del estreno del primer episodio la plataforma de HBO Max colapsó en varias zonas del mundo, debido a la enorme cantidad de usuarios que estaban conectados al servicio.

Ahora no hay red social en la que no se hable de esta serie y por ello, Google también ha decidido contagiarse con la euforia de The Last of Us y lo ha hecho con una novedad que es muy al estilo del popular buscador web.

Para activar la infección con el hongo ‘Cordyceps’, causante del apocalipsis en la serie, es necesario ingresar al buscador y hacer una búsqueda con las palabras The Last of Us. Después de que la plataforma genere los resultados de la consulta, en la parte inferior de la pantalla aparecerá un botón rojo con el dibujo de un hongo en el centro.

Google imita la infección del hongo de The Last of US en su buscador. - Foto: Captura de pantalla / Semana

Basta con hacer clic en el botón y de inmediato aparecerá una pequeña infección, como empezará a aparecer una infección de hongos en la pantalla. Además, la infección se seguirá extendiendo por toda la pantalla a medida si el usuario pulsa repetidamente el botón.

Google imita la infección del hongo de The Last of US en su buscador. - Foto: Captura de pantalla / Semana

En caso de que el usuario presione muchas veces el botón, la infección por hongos llegará a cubrir toda la pantalla y darle una apariencia muy similar a las paredes que ocultan a los peligrosos infectados que casi acaban con la especie humana en la serie.

Google imita la infección del hongo de The Last of US en su buscador. - Foto: Captura de pantalla / Semana

Cabe destacar que esta opción también aplica en los dispositivos móviles y para utilizarla solo se debe abrir el navegador web que se emplee en el teléfono o tablet, luego ingresar a Google y escribir The Last of Us en la caja de búsqueda. Cuando carguen los resultados de la consulta también aparecerá el botón rojo con el logo de un hongo.

Google imita la infección del hongo de The Last of US en su buscador. - Foto: Captura de pantalla / Semana

*Con información de Europa Press