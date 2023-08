Tinder y la IA ahora le ayudarán a conseguir el ‘match’ perfecto: así funciona la nueva opción

Cabe destacar que esta aplicación revolucionó el concepto tradicional de citas al introducir un enfoque basado en la tecnología y la ubicación geográfica. La aplicación permite a los usuarios ver perfiles de otros usuarios cercanos, deslizar hacia la derecha si están interesados y hacia la izquierda si no lo están. Si ambos usuarios se deslizan hacia la derecha, se crea un match y se abre la posibilidad de una conversación.

Tinder 'app'. (Photo Illustration by Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett