WhatsApp Web: ¿por qué no se debe abrir en un computador compartido?

Sin embargo, hay situaciones en las que es prudente abstenerse de abrir WhatsApp Web en un computador compartido. Existen varias razones detrás de esta precaución y potenciales implicaciones de no ser cauteloso al respecto.

WhatsApp (Photo Illustration by Thiago Prudêncio/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett