Para los grandes operadores el internet móvil ilimitado no es una apuesta sencilla. Por una cuestión de demanda y falta de infraestructura muchas veces el servicio tenía que ser restringido para los usuarios que muy seguramente se sentían engañados porque su operador.



El operador es virtual, esto quiere decir que no tiene desplegada infraestructura (antenas) a lo largo del territorio, por lo que se vale de los equipos de operadores ya establecidos a los que les paga un arriendo por el uso. De acuerdo con estadísticas del MinTic, Uff Móvil está entre los operadores móviles con 460.000 abonados.



¿Cómo es la oferta?



Santiago Aldana, presidente del operador, explica que los usuarios en general se quejaban del desempeño del servicio de sus planes o paquetes que prometían un servicio ilimitado de internet móvil. Sin embargo, al utilizar un número determinado de Gigas se bajaba drásticamente el desempeño del servicio.



“Nosotros queremos ofrecer un servicio que les permita acceder a páginas web, redes sociales, correos electrónicos, apps y hasta chats sin límite de capacidad en su descarga, claramente durante la vigencia del paquete”, comentó el ejecutivo.



Básicamente el usuario contrata un plan mensual con Uff Móvil y podrá navegar todo lo que quiera durante el período que pagó. La velocidad de descarga y navegación no cambiará durante el período que haya contratado, al menos esa es la promesa de venta. Falta por definir cuáles serán las tarifas para contratar estos planes.



En cuanto a la combinación con los planes de voz e los usuarios recibirán 50% de descuento sobre la tarifa tradicional de voz, logrando llamar a 2,08 pesos por segundo, lo que sería 125 pesos el minuto.



¿Soportará la infraestructura?



La apuesta de Uff Móvil tiene sus complejidades. Los operadores establecidos han reducido paulatinamente sus “ofertas ilimitadas” por una cuestión de capacidad. De hecho, por ahora no hay una oferta consolidada de internet móvil 4G ilimitado y en los últimos meses se dejaron de comercializar también planes 3G ilimitados.



La razón es sencilla: si los usuarios utilizan en masa los servicios de internet móvil la infraestructura desplegada simplemente no soportará la demanda y más temprano que tarde existirán intermitencias en el servicio.



Ante esto, voceros de Uff Móvil explicaron que antes de lanzar oficialmente esta nueva estrategia, realizaron varias pruebas para medir la plataforma y los resultados fueron tan positivos que hoy estamos hablando de un “Internet Ilimitado”.



De acuerdo con la explicación, la conexión sin restricciones será para adquirirlo por días- “Necesitamos conexión sin límites para realizar diferentes actividades que requieren estar en la red todo el tiempo. Consideramos que tener internet ilimitado todos los días es excesivo y costoso para el usuario”, aseguraron.