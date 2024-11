Utilice Google como un profesional: Técnicas que le facilitarán la vida al momento de usar el buscador

Rellenar los espacios con asterisco

Para quienes no recuerdan un término de búsqueda, el asterisco se convierte en un recurso invaluable. Esta técnica optimiza las consultas y mejora los resultados. | Foto: Getty Images

Esta técnica es valiosa en situaciones donde el usuario no recuerda exactamente el nombre completo o está buscando un término relacionado. Utilizar el asterisco no solo ahorra tiempo, sino que también amplía el alcance de la búsqueda al incluir variaciones que podrían no haber sido consideradas.