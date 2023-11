¿Vale la pena EA Sports WRC?, un juego que busca enamorar a los fans del rally

Conducción que se ajusta al Dualsense

No obstante, el título cuenta con una amplia variedad de opciones para configurar los botones, la sensibilidad y las ayudas que ofrece el juego. Aunque estas funcionalidades permiten ajustar la experiencia de juego, es clave aclarar que dichas configuraciones no permiten que EA Sports WRC se convierta en un juego de carreras tipo arcade .

Una entrega con abundancia de contenido

Call of Duty se pone rudo con los tramposos: duro castigo les aplicarán al comienzo de la partida

Contexto: Call of Duty se pone rudo con los tramposos: duro castigo les aplicarán al comienzo de la partida

Modo carrera para fans del rally

Gráficos de realistas pero con margen de mejora

¿Vale la pena EA Sports WRC?

No obstante, es clave resaltar que este título está pensado para jugadores que buscan una experiencia de conducción más desafiante e inmersiva.

Por lo tanto, no será una opción atractiva para quienes buscan una experiencia de juego con menor dificultad del tipo ‘rápido y furioso’, donde destaque la velocidad, los efectos especiales y las opciones para tunear los carros, como ocurre en títulos como Need For Speed.