¿Vale la pena el riesgo? Expertos en ciberseguridad alertan sobre las amenazas de las apps de ‘Streaming Piratas’

¿Por qué son tan atractivas las Apps de Streaming Piratas?

Los peligros reales: Malware y control remoto

Sin embargo, las estafas únicamente no se tornan de datos a partir de texto, acerca de ello, SEMANA se comunicó con Fabiana Rodríguez, especialista en ciberseguridad de ESET Latinoamérica, señalando los accesos que se permiten a documentos no solo podría ser para descargar películas o series “este tipo de apps puede pedirlo para acceder a documentos, fotos y otros archivos que por ejemplo podrían luego ser enviados a un ciberatacante” señaló la experta.

Robo de datos: No solo se trata de consecuencias económicas

Las implicaciones de usar apps piratas no se limitan al daño que el malware pueda causar en el dispositivo. Acerca de ello, SEMANA se comunicó con Fabiana, advirtió que estas plataformas no solo buscan robar dinero, sino también datos personales que luego se venden en el mercado negro. “Más allá del dinero, se podrían utilizar los datos personales para crear perfiles falsos de las víctimas y así suplantar su identidad”, señala.

Recomendaciones para evitar riesgos en el dispositivo

Diego Osorio explica que, para eliminar una infección de malware generada por el uso de aplicaciones de streaming piratas, las buenas prácticas de seguridad recomiendan contar con soluciones de antivirus y antimalware avanzadas, pero debe haber algo más que ello, “de pronto el software denominados EDR (Endpoint Detection and Response) que me frenen y que me hagan una si estoy potencialmente contaminado que lo erradique, pero desafortunadamente ante una contaminación sería la forma real certera tranquila de estar sano de estar saludable tecnológicamente es encontrar por dónde se metieron si es una mala práctica de navegación no volver a acceder a ello formatearlo y actualizarlo.”