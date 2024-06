Video deja en evidencia cómo se vería Super Mario Bros en versión moderna y realista

Después de un lanzamiento limitado en Estados Unidos para NES, se trasladó a las salas recreativas internacionales a principios de 1986, como parte del Nintendo Vs. System. La versión de NES tuvo un lanzamiento amplio en Norteamérica ese mismo año y en las regiones PAL en 1987.

Nintendo toma una inesperada decisión con Super Mario

Pese a que Charles Martinet ha sido la voz de Mario desde el lanzamiento de Super Mario 64 en 1996, Nintendo ha anunciado que el carismático actor de doblaje ya no dará vida al icónico personaje. Sin embargo, esto no significa que Martinet dejará de estar vinculado al famoso fontanero.

Y agrega: “Ha sido todo un honor trabajar con Charles para darle vida a Mario durante todos estos años, por lo que queremos agradecérselo y rendirle un sincero homenaje. No os perdáis un video con un mensaje especial de Shigeru Miyamoto y Charles, que publicaremos en el futuro”.

Así, Nintendo ha dejado claro que no quiere distanciar a Charles Martinet de Mario Bros, y por ello le ha otorgado el título de ‘Mario Ambassador’, lo que le permitirá seguir representando al personaje en diversos eventos alrededor del mundo. No obstante, aún no se ha detallado qué tipo de actividades y deberes tendrá Martinet en su nuevo rol.