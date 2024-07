WhatsApp parte su historia en dos: anuncia nueva función que usuarios pedían a gritos; no se necesitará internet

Lo más llamativo de esta actualización es que no será necesario el uso de internet o datos, algo realmente sorprendente, pues la aplicación solo es efectiva si se cuenta con una buena conexión a la red, por lo que este avance realmente rompe la historia de WhatsApp en dos.

| Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Los usuarios deben ser conscientes de una nueva modalidad de robo que se presenta en WhatsApp, ya que los delincuentes continúan encontrando formas de explotar la confianza de las personas en la aplicación. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Hasta ahora, la función no ha sido bautizada, pero se ha podido establecer que no será necesaria una conexión a internet para poder compartir videos, imágenes, audios y archivos con los contactos que están próximos; además, no se perderá calidad durante la transmisión, por lo que el elemento enviado, será el mismo que llegue al terminal de destino.