WhatsApp Plus Rosado APK: así puede descargarla gratis y sin exponer su teléfono

Aunque WhatsApp es la principal herramienta de comunicación para millones de personas en el mundo y que la plataforma continuamente lanza nuevas funcionalidades para su servicio, parece que algunos de sus usuarios no están del todo satisfechos con ese servicio.

Debido a que la aplicación de Meta aún no ofrece todas las opciones que los usuarios demandan y ello terminan instalando plataformas ‘mods’ o apps no oficiales, para así tener acceso a funcionalidades que les permita modificar o personalizar algunas de las características que están presentes en la versión oficial de WhatsApp, incluyendo la apariencia de la app.

En el marco de esta tendencia, servicios como WhatsApp Plus Rosado se han convertido en una alternativa muy atractiva para quienes desean esconder su actividad en la plataforma, espiar los estados de otros contactos o alterar los colores de la plataforma.