WhatsApp prepara cambio que hará más interesantes las conversaciones confidenciales; las notas de voz cambiarán para siempre

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más usada en Occidente, trabaja día a día para desarrollar nuevas actualizaciones que permitan a los usuarios tener una mejor experiencia y gozar de una mayor seguridad.

Debido a esto, la aplicación, propiedad de Meta, ha venido integrando a su interfase diferentes posibilidades para que los mensajes compartidos entre los usuarios estén a salvo y le brinden tranquilidad a quien los envía.

Lo primero que hizo la aplicación fue certificar que todo lo que por allí pasa está encriptado de principio a fin; luego, implementó la posibilidad de que las imágenes que se enviaran a través de la plataforma solo pudieran ser vistas una vez y luego desaparecieran para siempre, evitando así que se realicen capturas de pantalla o que fueran compartidas con terceros.

Por cada mensaje de chat el aplicativo indica que se puede envían 30 imágenes o videos. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Ahora, los desarrolladores buscan implementar esta misma característica a las notas de voz, algo que será bastante útil para los que quieran enviar algún audio confidencial y del que no se quiere dejar rastro.

Según el portal WABetaInfo esta función está en fase de producción, así que los usuarios de esta aplicación tendrán que esperar unos meses para que primero salga la versión beta y después, en una futura actualización, quede disponible para todos los que tiene instalada la plataforma en sus dispositivos móviles.

Otro de los rumores que se ha tejido alrededor de los audios de un solo uso es que esta forma de visualización también podría aplicarse a los mensajes de texto, algo que cambiaría para siempre la forma en la que se utiliza la aplicación.

Según las cifras entregadas por la compañía, en la actualidad cuenta con 2.000 millones de usuarios, que podrían pasar a utilizar, en un futuro próximo, esta nueva versión, la cual también tendría entre sus planes, la creación de grupos efímeros, los cuales desaparecerían luego de que cumplan el fin para el que fueron creados.

La aplicación también prepara la creación de grupos efímeros. - Foto: NurPhoto via Getty Images

WhatsApp: esto significa el número 6.929 que muchos adultos utilizan en la app

A través de WhatsApp se pueden enviar fotografías, textos, audios, videos y archivos, lo que convierte a la aplicación en una herramienta muy versátil y útil, no solo en el campo personal, sino en el entorno laboral.

Actualmente, una de las incógnitas más sonadas y la cual inquieta a muchos de sus usuarios es el número 6.929, que utilizan algunas personas por medio de esta plataforma de chat.

Recientemente, este número se ha convertido en moda y tendencia dentro de los diferentes chats de la plataforma de comunicación de Meta. Ya que amigos, familiares y casi todas las personas lo están usando dentro de su cotidianidad.

Ahora bien, esta combinación de números significa, en el argot del mundo digital, “Thank you, goodbye” (Gracias. Adiós), por lo que suele ponerse al final de una conversación en donde se quiere demostrar cordialidad. Entonces, si el usuario quiere finalizar una charla, en vez de escribir todo un mensaje de despedida, simplemente acude a escribir ese código ya comúnmente conocido.

En esta ilustración fotográfica, se muestra un logotipo de WhatsApp en - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Sin embargo, existen más números y códigos empleados por los usuarios de WhatsApp.

Ahora, la tendencia entre los jóvenes es usar números para decirse algo sin que otras personas se enteren, razón por la que no debe extrañar que en algún momento llegue un mensaje de texto con el número 748.

El significado puede variar según el contexto, pero realmente lo puede sorprender. Según diferentes portales, lo que quiere decir este número es ‘vete al infierno’, frase que puede ser tomada como un insulto, para expresar sorpresa o en respuesta a una persona con la que se ha tenido un disgusto.

En teoría, el 7 significa ‘Vete’, el 4 a ‘al’ y el 8 a ‘infierno’, y también se puede utilizar en inglés: ‘Go to the hell’. Pero este no es el único número al que le han asignado un significado en particular; también está el 1437, donde el 1 significaba ‘I’, el 4 ‘Love, el ‘3′ ‘You’ y el 7 ‘Forever’.

Si le envían un 831, el cariño también es expreso, pero no para siempre, pues significa ‘te quiero mucho’.