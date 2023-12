WhatsApp prepara una novedad que hará la vida más fácil a los que siempre chatean desde un PC

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Los fanáticos al área tecnológica suelen explorar WhatsApp y relevar distintos trucos. | Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Cómo buscar usuarios de WhatsApp no guardados usando su nombre de usuario único?

Hace un par de meses WhatsApp implementó la opción de buscar a personas no guardadas en la agenda de contactos del teléfono, directamente desde la ‘app’ y sin necesidad de tener de número de teléfono. Esto es posible con tan solo introducir su nombre de usuario único en la barra de búsqueda.

| Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Por lo general, las copias de seguridad se realizan de manera automática y por ello se guardan todos los archivos que hay en WhatsApp. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

No obstante, se ha de tener en cuenta que la función de nombres de usuario únicos se podrá configurar de forma opcional, es decir, no todos los usuarios dispondrán necesariamente de un nombre de usuario. En este caso, los usuarios sin nombre asociado no aparecerán con la barra de búsqueda.