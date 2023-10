WhatsApp Web: esta es la manera correcta de cambiar el idioma de ingles a español

Millones de usuarios han reportado que algunas configuraciones de WhatsApp Web se encuentran en español y otras en inglés, por ejemplo: cuando los internautas quieren desvincular la cuenta del navegador ya no aparece el mensaje ‘Cerrar sesión’, sino ‘Log out’. Esto mismo sucede con otras opciones.

Sin embargo, es importante mencionar que los usuarios no se deben preocupar, ya que no es un error del navegador que utilizan en el computador de escritorio o portátil, sino que es un problema de WhatsApp Web que viene generando molestia a quienes no dominan el inglés.