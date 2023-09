YouTube se copia de Netflix y agrega una inesperada función para su plataforma

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

YouTube cree que los shorts suponen un riesgo para su principal producto

Según declaraciones de fuentes familiarizadas con YouTube recogidas por Financial Times, en las últimas reuniones de estrategia de la plataforma se ha comenzado a debatir el riesgo que supone que, como consecuencia del aumento en la audiencia de shorts , se haya restado audiencia a los videos largos, que generan más ingresos publicitarios.

No obstante, según Financial Times, YouTube ha señalado que el formato de shorts fue “diseñado para complementar” y no para “competir con todos los demás formatos que usan los creadores”.