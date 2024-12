La generación Y, los ‘millennials’ o llamados hoy los jóvenes, se han convertido en un desafío para las empresas más tradicionales. Normalmente, estos trabajadores, que en poco menos de 5 años conformarán cerca del 90% de la fuerza laboral del mundo, buscan compañías que piensan diferente, que proponen transformaciones y por eso, apuntan sus búsquedas hacia las empresas de la economía digital y las tecnológicas.

¿Cuáles son otras causas de este fenómeno? Normalmente, como en todo mercado de cualquier economía, vienen tiempos de adaptación y ajuste y en el mundo laboral eso no es la excepción. Por eso, las empresas que sobreviven son las que toman la delantera en esta tendencia. Las demás, se verán reducidas en tamaño y corren el riesgo de morir. Por eso, expertos como Performia Colombia, una firma que se encarga de mejorar la productividad, destacan la capacitación de personal como uno de los ejes en las organizaciones.

"De este factor depende en gran medida el éxito y el logro de los resultados de un trabajador, muchos empresarios no comprenden este principio y creen que capacitar a su personal es muy costoso, la verdad es más costoso tener empleados que cometan errores por desconocimiento”, indicó el Director de Performia Colombia, Jairo Pinilla.

Es muy común que en las empresas en todos los sectores no se capacite, o se capacite muy poco al personal. De acuerdo a un estudio hecho por el Departamento Nacional de Estadísticas en el año 2012, entre los principales motivos de las empresas para no realizar procesos de capacitación se encuentran: la capacitación es muy costosa (26,0% en industria, el 25,4% en comercio y el 28,6% en servicios), no se necesita que el personal se capacite (el 21,0% en industria, el 25,0% en comercio y el 20,2% en servicios), y no se percibe el beneficio de la capacitación (el 13,5% en industria, el 17,5% en comercio y el 14,1% en servicios).

Ahora sí, al grano

Pensamos que si usted está leyendo esto es porque quiere saber cómo prepararse para una entrevista en Facebook, Google, Apple, Tesla o incluso en la NASA. Y soñar no cuesta nada, incluso se vale porque en esta vida, hay que proponerse llegar a lo más alto para poder alcanzar el éxito. O a lo mejor, usted no es el que está buscando, pero quiere contarle a un amigo o una persona conocida qué están preguntando en estas empresas para escoger sus trabajadores. Se lo contamos a continuación.

En Facebook por ejemplo, el fundador y presidente Mark Zuckerberg acabó por confesar uno de los secretos mejor guardados de la compañía. Y parece que la decisión de contratar a alguien puede parecer un juego de azar. Según el empresario, la pregunta que se hace a sí mismo antes de contratar a alguien es bastante simple. Mark aclara que: "Sólo contrato a alguien para trabajar directamente para mí si yo mismo quisiera trabajar para esa persona. Creo que esta regla me ha funcionado bastante bien", explica. Además, aconseja a los jóvenes. "Lo más importante es tener fe en ti mismo. Cuando eres joven te dicen que no tienes la experiencia para hacer las cosas, que hay personas que tienen más experiencia que tú. Empecé Facebook cuando tenía 19 años. No te minusvalores, sin importar lo que estés haciendo, porque todo el mundo tiene una perspectiva única que puede aportar al mundo", indica.