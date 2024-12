Tras cierre del TPP se acelera TLC de Colombia y Japón

Tras más de una decena de rondas de negociación y el cierre de 16 de los 18 capítulos que incluirá el acuerdo, los dos países se preparan para retomar en las próximas semanas las que serían las últimas reuniones para finalizar el proceso de negociación.



El jefe negociador colombiano, Javier Gamboa, confirmó que el cierre de la negociación del TPP –Trans Pacific Partnerchip– el pasado 5 de octubre, considerado el más ambicioso acuerdo comercial que se ha firmado en el mundo, permitirá que los negociadores de Japón retomen el proceso con sus pares de Colombia.



Gamboa reconoció que la firma del TPP permitirá poner el acelerador en el acuerdo Colombia-Japón pues ya la nación asiática aceptó compromisos de desgravación arancelaria en temas que hasta el momento manejaba con alta sensibilidad, y acordó cumplir normas para eliminar barreras técnicas al comercio y cumplir con normas en materia de propiedad intelectual.



El negociador habló durante un seminario organizado por la Cámara Colombo Americana, Amcham, sobre el impacto del TPP en Colombia, y reconoció que por distintos factores el país no ha podido participar en los grandes acuerdos comerciales que involucran a los países del Pacífico, pero señaló que la puesta en marcha del TLC con Corea y el cierre de la negociación con Japón le permitirá a los empresarios aprovechar las ventajas de este mercado.



Durante el seminario, el experto en comercio exterior, Martín Gustavo Ibarra, explicó que aunque el pasado 5 de octubre se cerró oficialmente la negociación del TPP que crea una zona de libre comercio entre 12 países del mundo que representan el 40% del PIB mundial y responden por un tercio del comercio internacional, la puesta en vigencia de este acuerdo todavía tendrá que recorrer un largo trecho.



Se estima que solo en Estados Unidos tomará un periodo de 90 días para que comience a ser estudiado el acuerdo por el Congreso, lo que implica que llegaría el próximo año. A esto se suma que el TPP ha sido recibido con recelo por la candidata presidencial Hillary Clinton, quien durante su gestión como secretaria de Estado había otorgado su aval. También los precandidatos republicanos han salido a criticar esta negociación.



Para que entre en vigencia el TPP, los congresos de los 12 países tendrán que aprobar el acuerdo y posteriormente pasará a sanción de los respectivos presidentes. Sin embargo, el texto del acuerdo, integrado por 30 capítulos, todavía no se ha hecho público.



Ibarra señaló que dentro de lo acordado, se da un plazo de 2 años para que los congresos aprueben el tratado y después de este tiempo, si todos no lo han aprobado, este podrá entrar en vigencia si está aprobado en 6 países o lo han aprobado socios que sumados representen el 80% del PIB. Esto, explicó el experto, implica que estaría en manos de Estados Unidos y Japón poner a andar el acuerdo ya que juntos representan esta cifra.



Finalmente, el presidente de la Cámara Colombo Americana, Camilo Reyes, hizo un llamado para que tanto empresarios como gobierno trabajen de manera conjunta para lograr que el país fortalezca su comercio con los países del Asia Pacífico, ya sea por la vía de ingresar al TPP, en el que Colombia hace parte de los seis países que están en lista de espera para ingresar en una segunda etapa, o por la vía del ingreso al acuerdo de Apec, en donde Colombia ha tratado de entrar desde hace más de una década.