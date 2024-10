Sin embargo, en Francia, algunos viajeros tendrán que preparar mejor su presupuesto que otros para visitar algunos atractivos turísticos, ya que las tarifas pronto tendrán una modificación para los turistas no pertenecientes a la Unión Europea (UE).

El anuncio lo dio la ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, afirmando que los planes para cobrar a los ciudadanos no pertenecientes a la UE son 5 euros (unos 23.445 pesos colombianos, al cambio actual) adicionales para entrar en algunos sitios nacionales , es una medida necesaria para “financiar la renovación del patrimonio nacional”.

En caso de introducirse, según explica la revista Time Out, el impuesto probablemente se aplicaría primero en el Museo del Louvre, inaugurado a finales del siglo XVIII y conocido actualmente como el museo más importante de Francia y uno de los más visitados del mundo.

“¿Es normal que un visitante francés pague el mismo precio por la entrada al Louvre que un visitante brasileño o chino?”, preguntó Dati, según el Standard . “Los franceses no deberían tener que pagar todo por su cuenta”.

No obstante, esta propuesta no ha sido bien recibida para todo el mundo o por lo menos así lo expone Time Out, señalando que en Louvre su personal ya ha manifestado su preocupación por la idea de tener que “vigilar” a sus visitantes, para comprobar si son o no ciudadanos de la Unión Europea.