¿Cuánto cuesta el ingreso al Parque El Cocuy?

Sin embargo, no solo son las alturas de lo que pueden disfrutar los visitantes a este lugar majestuoso. Allí también hay una gran biodiversidad reflejada en el páramo y el frailejón . Esta es un área en la que la fauna también es protagonista y por ello allí se encuentran especies como la danta, el oso de anteojos, el cóndor andino, el águila y el venado de páramo.

¿Cuánto cuesta el ingreso?

Según información de Parques Nacionales, el costo para el ingreso a esta área protegida depende de si la persona es nacional o extranjera y también si es miembro de la CAN, o no.

En el caso de que la persona sea nacional o extranjero residente en Colombia o miembro de la CAN y que su edad oscile entre seis años hasta los 25 años, el costo es de 27.500 pesos.

Para el adulto nacional, miembro de la CAN o extranjero residente en Colombia mayor de 25 años, el ingreso al lugar tiene un costo de 47.500 pesos y para los extranjeros no residentes en el país, ni miembro de la CAN, el valor es de 97.000 pesos.