Descubra ‘Las Ventanas De Tisquizoque’, las cascadas más hermosas en el municipio de Florián, en Santander

¿Cómo llegar a Florián, Santander?

Si necesita transporte público para llegar a Florián lo puede encontrar con las empresas de transporte del sitio, las cuales lo acercarán a Puente Nacional y desde allí sale una ruta en camioneta para llegar a Florián en los siguientes horarios: 6 a.m. , 12 p.m. y 3 p.m.

Para viajar en transporte público desde Bucaramanga se toma una ruta que llegue a Barbosa y allí a través de la ruta Ricaurte, que viaja en los siguientes horarios: 5 a.m., 7 a.m. 9 a.m., 1 pm 4 p.m., se llega a Florián, de acuerdo a lo que se informa en el portal de referencia.