El turismo en Chicago, la Ciudad de los Vientos

Jim Graziano —pantalones anchos, cadena de plata al cuello, ojo izquierdo de parpadeo irregular— agarra dos pedazos de pan, mozzarella fresco, trozos de prosciutto di Parma, rodajas de tomate, lechuga, albahaca, orégano y vinagre de vino tinto. Son casi las dos de la tarde y sigue en el mostrador como si cada orden se tratara de la lonchera de uno de sus hijos.Uno a uno, con cada sándwich, ha forjado un nombre. Su bisabuelo Vicenzo Graziano, a quien un escribano le cambiaría el nombre por James Paul (J. P.), zarpó en un barco de vapor de Bagheria (Sicilia) a Estados Unidos tras una mujer que resultó estar comprometida. Añicos el corazón, alcanzó a un tío carnicero en Nueva York pero terminó en Chicago, a la que otro italo-estadounidense, Frank Sinatra, le cantó My Kind of Town (Chicago is).Vicenzo empezó su legado hurtando naranjas y limones de los puestos de frutas para venderlos en la siguiente calle.

El primer pedido que lo sobrepasó fue de 60 sándwiches. Hoy, con apenas siete mesas y la ayuda de su hermana DeAna, vende cientos al día y es Mr. G —combinación de provolone, salami, prosciutto, alcachofa, lechuga, orégano y vinagre balsámico—, la especialidad de la casa. Fue creado en honor a su papá, quien murió en 2008 y no alcanzó a ser testigo del éxito.A Jim se le encharcan los ojos al hablar de una tradición que lo persigue desde niño cuando, a regañadientes, barría el piso de la tienda. Ahora que su barrio es un referente gastronómico, ahora que las calles se estilizaron, sus comensales son fieles: “Mi familia esperó 81 años para que esto ocurriera (risas). Ahora no nos vamos a ir de aquí”.

II Por siempre, rascacielos

En el punto exacto de la calle 112 E. Upper Wacker Drive, entre turistas que se agolpan, indecisos, está el Chicago Riverwalk, un paseo peatonal a orillas del río Chicago en el que una veintena de barcos aguarda su salida. A las 4:00 de la tarde, del embarcadero número tres sale el crucero arquitectónico de Chicago’s First Lady, el único asociado con la Fundación de Arquitectura de Chicago y que recorre durante 90 minutos la historia de los edificios emblemáticos. Con narración a cargo de docentes voluntarios, se explica cómo se reconstruyó de entre las cenizas del incendio de 1871 para transformarse en una ciudad de rascacielos.Quince minutos antes de partir, el capitán vigila en la cubierta. Observa las personas que trasladará hasta la esclusa que limita con el lago Michigan. Alterna sus gafas de prescripción médica de montura negra con las de sol, mientras que su tripulación de cuatro integrantes, y a los que llama “mis ojos, mis oídos”, se acomoda en posición. Él, a decir verdad, podría ser su padre. —Aquí vamos —exclama tocando la bocina tres veces.

Blake Barger navega Chicago hace 21 años, 17 siendo capitán. Este es su trabajo “divertido” de fin de semana, al que llegó por cuestiones del azar en unas vacaciones de verano. De lunes a viernes, su tarea es de escritorio y elude los detalles con una sonrisa. Su puente de mando insonorizado le da una visión sesgada de los edificios, entre esos, la Willis Tower, clave para reconocer si alguien es o no de Chicago: “Los que vivimos aquí insistimos en nombrarla la Sears Tower”. Y se concentra en las cuatro pantallas que tiene en la parte superior derecha para detectar alertas. La comunicación es directa con los otros capitanes, por medio de la radio o de señales con la bocina. No hay una torre de control. El mayor reto del capitán Blake es asegurarse de regresar a tiempo a una velocidad que no sobrepase los cinco nudos.