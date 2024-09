La bitácora del Nilo: una de las maravillas tras viajar a Egipto

Toda memoria viajera guarda sus preferencias. La mía colecciona con esmero y detalle cada uno de los viajes que me han llevado por distintos parajes de un mismo río: el Nilo. Tantas veces explorado, mil veces contado. Más allá de una historia oficial exhaustiva o de intentar aclarar el viejo enigma acerca del lugar preciso de su nacimiento, me dejo guiar por la apacible corriente del recuerdo, desde el extremo norte de Egipto hasta Sudán y luego a Sudán del Sur; permitiendo que sea el Nilo quien me transporte al misterioso corazón africano.