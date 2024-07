La vuelta al mundo a los 80 años de edad: “¿qué tienen que ver los años con el deseo de ver nuevas cosas?”

A Kandy García le sobran años y ganas de seguir viajando. No es una turista, aclara, sino una viajera. A sus 85 años, Kandy ha recorrido cerca de setenta países y se ha ganado el apodo de ‘la abuelita mochilera’.

“No entiendo por qué la gente tiene miedo de lo que no conoce”, dice. Sin embargo, ella compartió ese miedo durante casi toda la vida. Quería recorrer el mundo y no se atrevió a hacerlo sino hasta los 65 años, al retirarse de abogada. Mucho después de que el bichito del viaje la picara por primera vez. En los cincuentas, administraba una zona de camping en su natal Íscar, Valladolid, y desde entonces no la abandonaría la visión de los viajeros con sus vidas a cuestas.