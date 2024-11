Lo que nunca se debe hacer al empacar una maleta de viaje; genera sobrepeso

Pensar en vacaciones es uno de los mayores placeres para muchas personas. Tomar un tiempo de descanso y desconectarse del día a día es ideal para tomar un nuevo aire, conociendo lugares especiales con los que muchas veces se sueña y además compartiendo con las personas que más se quiere, en espacios completamente diferentes.

Sin embargo, una de las cosas que no resulta tan agradable es la empacada de la maleta. Este proceso puede volverse tedioso para muchos, pues realmente es un trámite que debe realizarse de la forma indicada para evitar complicaciones, no solo por el sobrepeso, sino porque lo ideal es aprovechar el espacio de la mejor manera para que quepa todo lo que se requiere llevar.

Cuando un viajero lleva una maleta muy pesada se expone a pagar más, y una muy ligera puede hacer que se quede sin “outfits” a mitad del viaje, y es por esto que encontrar el balance perfecto a veces parece imposible, pero es importante saber que hay recomendaciones que ayudan a lograr este objetivo de la mejor forma.

Los expertos indican que hay cosas que definitivamente no se deben hacer a la hora de alistar el equipaje de viaje, pues esto ocasiona complicaciones y puede derivar en inconvenientes que “amarguen el paseo”.

El tamaño de la maleta de viaje es clave para evitar complicaciones a la hora de emprender una nueva aventura. | Foto: Getty Images

Un grave error

Uno de los principales errores que se cometen al empacar la maleta es no pensar en outfits completos y combinables. Esto lleva a que se empaquen cosas que es probable que no se usen, pues no son versátiles y tampoco combinan con otras prendas.

Esto es precisamente lo que nunca se debe hacer: empacar de todo, sin hacer una lista o validar aspectos clave como el clima del destino al que se irá y la agenda que se ejecutará durante el viaje, lo cual es determinante, pues con base en eso es posible determinar no solo el tipo de prendas sino la cantidad de las que se llevarán para no llenar la maleta hasta el tope.

De acuerdo con la revista GQ de México, si no se tiene un plan definido, se terminan metiendo cosas que no se van a usar, ocupando espacio y generando el riesgo de pagar de más por el equipaje, debido al exceso de peso.

Para evitar que esta situación se presente, una de las recomendaciones es tomar algunos pantalones y colocar las camisas o suéteres que se pueden mezclar y combinar con ellos. Es importante crear looks completos en la mente y pensar cómo se pueden usar de forma conjunta para no llevar ropa de más.

Hay recomendaciones para tener en cuenta en el momento de empacar una maleta de viaje. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Otros aspectos que se deben evitar

Con alguna frecuencia, al empacar las maletas, los viajeros no toman la precaución de poner los productos de manera indicada, como, por ejemplo, el champú o cremas, los cuales se pueden llenar de aire debido a la presión del avión, destaparse y manchar todo lo que se lleva en la maleta. Además, si no se guardan bien los accesorios, se pueden caer dentro del equipaje y causar daños en la ropa. Esto sucede, por ejemplo, si no se empacan bien los zapatos en una bolsa plástica.