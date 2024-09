El truco para organizar una maleta pequeña para un viaje largo

Cuando se piensa en vacaciones, uno de los mayores desafíos es empacar la maleta; pues la idea es que no se queden cosas sin incluir, pero que tampoco se lleven tantas que, en oportunidades, no se usan y sí ocupan espacio y aumentan el peso del equipaje.

Para muchos viajeros, llevar una maleta pequeña es lo ideal, pues no les gusta ‘enredarse’ con equipajes que sean tan grandes y menos con varias unidades, pues no resulta práctico ni cómodo; además de que es posible que también ocasionen sobrecostos.

Organizar de manera adecuada la maleta es clave para no llevar un equipaje grande. | Foto: Getty Images

Otros tips

Al organizar la maleta de viaje es clave incluir una bolsa para guardar la ropa sucia, mientras se tiene posibilidad de lavarla. Lo ideal es que tenga cierre para que no se salgan los olores. Un bolso pequeño también es determinante para guardar snaks, agua, documentos y dinero.

Otro imperdible en la maleta son unas sandalias, dado que no ocupan mucho espacio y resultan prácticas para usar con diferentes trajes; y una cosa más es una toalla de microfibra, que ocupa menos espacio que una tradicional, y se seca con mayor facilidad . En cuanto a la pijama, es clave que no ocupe mucho espacio, pero que sea ideal para cubrir el frío.

Por último, si bien en todo viaje, sea largo o corto, se requiere de llevar productos de aseo, perfumes y otros productos personales, como el protector solar, lo ideal es llevarlos en frascos pequeños, así vayan en un equipaje de bodega. Esto no quiere decir que no se lleven, sino que se transporten de manera práctica, no solo con la idea de ahorrar espacio, sino también para reducir el peso del equipaje.