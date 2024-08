Meditaciones y ejercicios prácticos para turistas que sufren de nervios al viajar

Sobrevivir a la cuenta regresiva

Esta preparación exterior contribuirá con tu tranquilidad en tanto la mente cuenta con más información y menos margen para estar inquieta. En su libro Practicando El Poder del Ahora , Ecckhart Tolle afirma: “El miedo psicológico del que hablamos siempre se refiere a algo que podría ocurrir, no a algo que ya está ocurriendo. Usted está aquí y ahora, mientras que su mente está en el futuro. Esto crea una brecha de ansiedad”.

Si cuentas con poco tiempo para apuntarte a un estudio, canales de YouTube como Yoga With Adriene, Spirit Voyage o The Yoga Room brindan opciones para entrenar en casa.Respiración: la mejor compañera de vuelo Según Eugenia Gabriela Guerrero Mateus, médica psiquiatra y psicoanalista dedicada al trabajo de la autogestión, hay que aceptarse incondicionalmente en ese temor sin regañarse: “Durante el vuelo se activa información del subconsciente, consistente en datos de la mente que no están bajo nuestro control. En terapia vemos que, en la mayoría de los casos, la aerofobia se relaciona con problemas frente a la pérdida de control”.