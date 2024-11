Por qué no se deben usar chanclas o tacones en un vuelo: estos son los peligros, según una azafata

Al planear un viaje, normalmente se tienen en cuenta muchas cosas y una de ellas es el tipo de ropa que se debería llevar según el clima, las horas de vuelo y el tamaño del equipaje; pero generalmente no se piensa en que hay algunas prendas y objetos con los que es recomendable no subirse al avión.

La azafata Andrea Fischbach, de American Airlines, en información entregada a la publicación digital de moda Who What Wear, explica que utilizar durante un vuelo chanclas, calzado tipo crocs o sandalias que no tengan sujeción trasera, no es una buena decisión, pues no resulta un calzado práctico en caso de tener que evacuar rápidamente, por ejemplo.