¿Qué hay que tener en cuenta para viajar a Caño Cristales, uno de los ríos más hermosos del mundo?

Colombia es un país biodiverso, en el que se pueden encontrar toda serie de atractivos naturales que reflejan su belleza y autenticidad. La región de los Llanos Orientales es uno de los destinos imperdibles y en él se encuentra una de las joyas más lindas no solo del país, sino del mundo, según los propios turistas. Se trata de Caño Cristales, uno de los ríos más hermosos del planeta.

¿Qué se debe tener en cuenta para ir a este destino?

Los expertos indican que una de las recomendaciones es no llevar insecticidas para no contaminar el medio ambiente, como tampoco bloqueadores y bronceadores; estos deben aplicarse antes de entrar al sitio. Además, es aconsejable no transportar alimentos ni bolsas desechables.