Turismo en Colombia: los cuatro países en donde más nos buscan para visitarnos

El Ministerio de Comercio dio a conocer las cifras del turismo en Colombia. Según se informó, la amplia oferta de destinos turísticos que ofrece Colombia, que en términos turísticos se ofrece como “El País de la Belleza”, además del cambio estratégico en la promoción y en el fortalecimiento de la infraestructura de este sector ha permitido que en los últimos meses haya crecido el número de visitantes no residentes que llegan al territorio nacional.

El último análisis de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo , con base en cifras de Migración Colombia, reveló que entre enero y julio de 2024 llegaron al país 3.701.202 visitantes no residentes, cifra superior en 7,7 % a la registrada en los siete primeros meses del año pasado, cuando arribaron 3.435.273.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, aseguró que “seguimos trabajando para fortalecer la promoción turística de Colombia, El País de la Belleza. Queremos que más extranjeros no residentes y colombianos, por supuesto, disfruten de la riqueza natural, cultural y gastronómica que ofrece nuestro país . La prioridad es seguir impulsando proyectos de infraestructura que potencien nuestra capacidad turística y fortalezcan nuestros procesos para ser un destino más integral a la hora de acoger a los visitantes”.

Por procedencia, Estados Unidos fue el país con el mayor flujo de visitantes extranjeros a Colombia en los siete primeros meses del año, frente a igual periodo del año anterior, con una participación de 28 %, seguido de México, Ecuador y Chile. Es allí donde más intereses surgen de conocer Colombia . En cuanto a las regiones preferidas por los visitantes no residentes en estos primeros siete meses de 2024, Bogotá sigue ocupando el primer lugar con el 37 % de las llegadas, por delante de Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca .

A esto se suma que solo en julio de este año el país recibió un total de 416.501 extranjeros no residentes, cifra superior en 3,9 % frente al mismo periodo de 2023, cuando llegaron al país 400.736 extranjeros no residentes. Julio superó la cifra de 410.000 extranjeros no residentes, por encima incluso de las temporadas altas de diciembre.